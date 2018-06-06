Самые эффективные домашние средства против запаха изо рта

Проблема неприятного запаха изо рта рано или поздно посещает каждого человека. Американские эксперты назвали несколько эффективных домашних средств, которые позволяют вновь начать дышать свободно. Однако необходимо сказать о том, что неприятный запах изо рта бывает разных типов. Сырный запах поступает от носовых проходов, фруктовый может провоцироваться неконтролируемым диабетом, рыбный запах говорит о проблемах с почками, кислотный — об астме, плесневый — о расстройствах печени, а запах фекалий изо рта свидетельствует об опасной закупорке кишечника, требующей экстренной хирургической помощи. Неприятный запах изо рта часто вызывают больные зубы и десны, тонзиллит, инфекции синусов, аллергии, кандиды, изжога, рак, а также передозировка токсинами. Поэтому длительно сохраняющийся запах изо рта не следует игнорировать или гасить с помощью жвачек, имеет смысл обратиться к врачу. Но для начала попробуйте прополоскать рот водой с солью, которая позволяет ограничить скопления бактерий в горле и полости рта. Соль лишь слегка кислотна, оно сохраняет щелочную среду. Употребление пищи, подвергшейся брожению, также благоприятно воздействует на кишечную микрофлору, что способствует борьбе с бактериями и грибками, вызывающими неприятный запах. Убедитесь в том, чтобы в вашем рационе было достаточное количество пищевых волокон, выводящих вредные токсины. Добавьте в зубную пасту немного пищевой соды, которая не только сделает зубы более белыми, но и повлияет на уровень pH в полости рта. Не пожалейте денег на приобретение специальной щетки для языка, который мы забываем чистить. Скапливающиеся на его поверхности бактерии рождают этот запах. Всем нам крайне важно следить за достаточным уровнем увлажнения организма, поскольку сухость во рту провоцирует запахи. Используйте средства на основе сока алоэ вера, которые обладают противогрибковым и антибактериальным воздействием. Не забывайте дышать через нос, поскольку именно этот тип дыхания дарован нам эволюцией. Слишком частое дыхание через рот приносит холодный и жаркий воздух в легкие, которые не успевают охладиться. Это способствует развитию бактерий. Не забывайте про борьбу со стрессом, физические нагрузки и хороший сон по ночам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)