Лучший способ похудеть. 10 советов от экспертов

1. Правильно распределяйте продукты в течение дня Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог Важно не только то, что вы едите, важно и когда вы это едите. На завтрак отдавайте предпочтение кашам, блюдам из яиц или творога. (Например, творог с йогуртом, омлет или яичница, пара бутербродов с цельнозерновым хлебом с мясом/птицей/рыбой и пара овощей). На обед и ужин — крупы/макароны/лапша с мясом/птицей/рыбой/морепродуктами с овощами или салатом. Можно приготовить суп (300 г) на нежирном бульоне с салатом. Ужин аналогичен обеду, только без крупы. Всегда должен быть хотя бы один перекус, в течение дня — стакан кисломолочного продукта, йогурта или 1 фрукт с орешками/горсть ягод (300 г).

2. Начните день со стакана воды с медом и лимоном

Татьяна Пономарева , врач-физиотерапевт клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс» Мы на 80% состоим из воды. Если жидкости не хватает, скорость обменных процессов снижается и есть риск, даже при привычном вам рационе снизить скорость потери веса. Многие путают чувство жажды с голодом, из-за чего переедают. Захотели есть,? Сделайте для начала несколько глотков воды. Возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от чувства голода. Можно начать свой день со стакана воды с лимоном или ложкой меда, так вы запустите лимфодренажные и пищеварительные процессы. Если только при помощи питания и физической активности не удается убрать объемы, я советую присмотреться к процедуре Bodyter. Ее плюс в том, что она может подстравиваться под индивидуальные потребности. Можно уменьшить объем жировых клеток (липолитическая программа), улучшить тонус мышц — (миостимуляция), локально ускорить обмен веществ в тканях (температурное воздействие). Во время процедуры на проблемные зоны пациента накладываются электроды, и под действием легкого электрического тока, запускается процесс липолиза внутри клеток (ощущается как легкое покалывание). По сути, процедура имитирует работу человека в спортивном зале. Параллельно идет слабый прогрев, пациент теряет много воды. Объемы в результате уменьшаются очень быстро. За 8 сеансов можно потерять до 5-7 см. Сама процедура курсовая, рекомендуется делать ее 2-3 раза в неделю с интервалом в 1-2 дня.

3. Делайте дома интервальную планку

Никита Морозов — руководитель фитнес-департамента «PROТАНЦЫ» Среди упражнений, которые можно выполнить дома, в парке или в номере отеля, можно отметить интервальную планку. Планка — это отличный способ укрепить мышечный корсет, повысить силу и выносливость организма, а также подтянуть фигуру и улучшить самочувствие. В классическом варианте исполнения этого упражнения нужно стоять статично, но я предлагаю добавить в него динамики. Попеременно сгибайте ноги и тянитесь коленями к рукам, сохраняя при этом прямую линию тела. Следите за положением таза, не поднимай его вверх и не опускай вниз. Старайтесь держаться ровно и не забывайте, что необходимо подключать мышцы пресса.

Быстро сбросить вес поможет бег. Начинайте с пробежки, в спокойном темпе, продолжительностью более 40 минут. Лучше выходить на пробежку в первой половине дня, это поможет разогнать метаболизм, что улучшит результат. Для тех, кто хочет сбросить вес, подтянуть свое тело и привести мышцы в тонус, я бы посоветовал посетить курс «Сделай тело», который состоит из высокоинтенсивной тренировки, танцевального (динамичного) класса и глубокой растяжки всего тела. Уже после первой тренировки вы почувствуете, насколько эффективна данная программа, а также, сможете обратиться за консультацией по нагрузкам и питанию, для достижения лучшего результата.

4. Делайте лимфодренажный самомассаж 2-3 раза в неделю

Мария Бахтина, эстетист по телу центра красоты и здоровья «Милан» Лучшее домашнее средство от апельсиновой корки и отеков — это самомассаж. Но он будет эффективен только в том случае, если делать его регулярно — 2-3 раза в неделю, по 10-30 минут. Массаж всегда делается снизу вверх, по току лимфы. Перед началом самомассажа примите горячий душ (чтобы разогреть мышцы) и очистите кожу. Наносится укрепляющий (контурный) крем, лучше всего на слегка влажную кожу, движениями снизу вверх, и сразу можно начинать делать самомассаж. Начинаем с поглаживающих движений, далее переходим к растираниям, после применяем разминающие движения, которые позволят «разбить» жировые отложения. Завершаем массаж легкими похлопываниями и поглаживаниями снизу вверх, по току лимфы.

Если хотите получить быстрый результат, попробуйте аппаратные процедуры RF-лифтинга. Они выполняются на аппарате Accent XL, а в их основе лежит радиоволновое воздействие. Насадка обеспецивает глубокий прогрев дермы и подкожно-жировой клетчатки, воздействует на коллагеновые волокна, которые и делают кожу упругой, ровной и плотной. Стимулирует естественную регенерацию коллагена, дает эффект лифтинга. Желательно сделать курс из 3-6 процедур, которые проводятся раз в 10-14 дней.

5. Разберитесь с психологическими привычками, которые мешают вам питаться правильно

Михаил Гаврилов , врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) Зачастую за перееданием стоят психологические проблемы. Многие из нас привыкли заедать трудности и сложности, кто-то ест от скуки, а кто-то рефлекторно — «все ужинают, и я сяду, даже если не хочу». У многих пристрастие к определенной еде, в основном к сладкой и жирной, перерастает в зависимость. Избавиться от нее непросто. Поэтому, если речь идет о похудении очень важно разобраться в истинных причинах регулярного переедания. Возможно, нужно сломать привычные рефлексы, которые заставляют вас есть: созерцание красивой еды, запахи, ассоциации, вызываемые тем или иным блюдом. А может быть, необходимо задуматься о разнообразии своей жизни — если у вас нет интересов и увлечений, еда будет самым доступным способом получения положительных эмоций.

6. Хотите избавиться от целлюлита? Меньше волнуйтесь и бросайте курить

Михаил Чайковский , специалист по коррекции фигуры, Клиника Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. Мало кто знает, что целлюлит целлюлит может появиться не только из-за изменений гормонального фона или неправильного питания. Есть и другие факторы — например, стресс и курение. Чтобы решить проблему раз и навсегда, придется изменить образ жизни, и работать лучше всего под наблюдением врача, который может дать индивидуальные рекомендации и разработать комплекс домашних и салонных процедур, направленных на активизацию обменных процессов в тканях.

Я советую сочетать водорослевые обертывания, ручной антицеллюлитный и лимфодренажный массажи, LPG, миостимуляцию Vip Line, безоперационную липосакцию I-Lipo. Все эти манипуляции способствуют расщеплению жиров и восстановлению нормального кровообращения в зоне проработки. Их рекомендовано делать курсами. А в перерывах используйте дома средства на основе растительных компонентов и экстрактов (ламинария, конский каштан, кофеин, никотиновая кислота), которые дополнительно увлажняют и питают кожу.

7. Ешьте сладкое во время «инсулинового окна»

Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit По последним исследованиям, существует такая ошеломительная информация: ориентируясь на биоритмы человека, ученые обнаружили часы инсулинового окна. У каждого человека это время примерно совпадает, и обычно это промежуток между 11.00 и 16.00. Именно в это время нет необходимости дополнительно опдстегивать выработку организмом инсулина потреблением сладкого, так как гормон вырабатывается сам. Иными словами — в это время суток можно позволить себе есть сладкое и не поправляться, как как во время инсулинового окна сахат будет переработан. Соответсвенно те, кто любит сладкое, могут съесть десерт и не поправляться.8. «Купите щетку для массажа из натуральной щетины»

Ольга Мороз , главный врач — врач-косметолог Клиники эстетической медицины Ольги Мороз Домашний массаж выполняется на сухое тело, движения должны быть направлены по ходу лимфы к сердцу. Это помогает улучшить лимфоток и предотвратить отеки. На внутренней части бёдер и в подмышечных впадинах находятся лимфоузлы, которые нужно обходить и лучше всего при самостоятельном массаже не заходить за линию груди и шеи. Такая техника называется «Сухая чистка» и она уменьшает проявления целлюлита, так как она подтягивает кожу и обновляет клетки, также увеличивает циркуляцию крови. Используйте мягкую щетку 1-2 раза в день, эффект накопительный и проявится не ранее чем через месяц. Решить быстро и надолго проблему с отеками и локально-жировыми отложениями помогают венотоники, к которым относятся донник, гинкго билоба, органический кремний л-карнитин, витамин С (как антиоксидант). Растительные препараты мы вводим подкожно с помощью инъекций в проблемные зоны. Процедура носит название «Стройный силуэт» и работает на сжатие жировой клетки путем выведения из нее застойной жидкости. Практически то же делает ручной массаж, но внедрение препаратов подкожно — безусловно более быстрый, безболезненный, эффективный и долгосрочный метод.9. «Вы живете в мегаполисе? Попробуйте аюрведический детокс»

Михаил, мастер массажа и специалист по прикладной Аюрведе центра «Чистая энергия» Чтобы поддерживать чистоту в теле, можно делать детокс в домашних условиях. Моя любимая процедура — это Шанкха Пракшалана: чистка кишечника в гаустрах толстой кишки с помощью питья теплой соленой воды. Процедура помогает восстановить микрофлору кишечника, устранить последствия приема антибиотиков, а при жизни в мегаполисе это будет актуально и при просто нерегулярном, неправильном питании. В Аюрведе это ритуал очищения духа и тела, а не просто процедура для похудения. Так что в идеале она выполняется с комплексом Асан (упражнений) — чтобы обеспечить поэтапное очищение и избежать застоя. Некоторые условия для правильного прохождения процедуры: накануне вечером не ешьте ничего жирного, ограничьтесь в еде. Хорошо выспитесь, настройтесь на очищение. Обеспечьте себе утром 5 часов спокойствия и уединения. Утром (натощак) подготовьте воду: подогрейте ее до температуры тела, добавьте обычной поваренной соли, из расчета 25 г на литр воды. Важно: когда Вы пьете воду, она всегда должна быть температуры вашего тела, то есть теплой. И начинаем процедуру — пьете воду, выполняете упражнения, морально настраиваетесь на чистоту внешне и изнутри, по надобности ходите в туалет.

Усилить эффект можно при помощи процедур в клиники. Идеально подходит сочетание ручного антицеллюлитного массажа на горчичном масле (он уменьшит локальные жировые отложения и выведет лишнюю жидкость), баночного активного массажа (он запустит процесс регенерации и активизирует кровообращение), медового массажа (он обеспечит лимфодренаж, выведение шлаков и токсинов) и пилинга с помощью специального порошка Колакулатхади. Процедура длится 2 часа.

10. Прежде чем начинать аппаратные процедуры, проконсультируйтесь у флеболога

Виктор Меяев, массажист и эксперт коррекции фигуры Центра Актуальной Косметологии «Линия Отличия» Стараясь убрать объем и сделать кожу гладкой, женщины иногда пускаются на радикальные меры. Но аггресивный антицеллюлитный массаж многим противопоказан, у спорта тоже есть свои ограничения. Поэтому я советую начинать с консультации врача и выбирать максимально щадящие аппаратные методики.

Один из вариантов — процедура «Эндосфера». Она занимает 75 минут, и за это время методом микровибрации прорабатывается все тело полностью. Она, как и многие другие процедуры, выводит лишнюю жидкость, убирает отеки, активизирует метаболизм. Но главные плюс в том, что благодаря микровибрационному воздействию стимулируется выработка подкожного коллагена — повышается упругость кожи даже в самых проблемных местах. Дополнить ее можно водной процедурой «Аквабайк». Представьте: отдельный кабинет, в котором установлена гидромассажная бочка размером с человеческий рост. Внутри — велосипед. Вы садитесь, я помогаю установить индивидуальную программу под ваш запрос, и начинается подача воды и включается гидромассаж: потоки направленной озонированной воды прорабатывают все проблемные зоны. Важно, что у такого массажа практически нет противопоказаний: он полезен даже тогда, когда нельзя заниматься спортом, когда болит спина, есть проблемы с коленными суставами, варикоз опять же. Во-первых, нагрузка благодаря воде практически не ощущается, а калории уходят быстрее, чем на обычной тренировке. Во-вторых, озон способствует ускорению метаболизма и очень хорошо тонизирует кожу.