Как предотвратить развитие рака

Многие учёные уверены, что лучший способ защититься от рака — это правильное питание. Они рекомендуют обогащать рацион овощами и фруктами, в которых содержится много антиоксидантов и витаминов. Если вы заботитесь о своём здоровье, то почаще ешьте эти продукты.

1. Все виды капусты. Брюссельская, белокочанная, цветная капуста и брокколи отлично зарекомендовали себя как борцы с раковыми клетками. А ещё в этих овощах повышено содержание витамина С.

2. Соя и продукты из неё. Тофу, соевый соус, мисо-суп предотвращают размножение злокачественных клеток, поскольку содержат вещества, обладающие противораковой активностью.

3. Лук и чеснок. Эти пахучие продукты выводят токсины из организма и повышают его сопротивляемость к заболеваниям.

4. Бурые водоросли. Растущие в морской воде водоросли — мощный источник йода, который необходим для функционирования щитовидной железы. Также в бурых водорослях содержится селен, признанный антиоксидант.

5. Орехи и семечки. Содержащиеся в них вещества подавляют рост раковых клеток и регулируют уровень эстрогена в организме, снижая тем сама вероятность возникновения гормонозависимых видов рака.