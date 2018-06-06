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Как предотвратить развитие рака
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Как предотвратить развитие рака 

Рамблер 1 час назад
Многие учёные уверены, что лучший способ защититься от рака — это правильное питание. Они рекомендуют обогащать рацион овощами и фруктами, в которых содержится много антиоксидантов и витаминов. Если вы заботитесь о своём здоровье, то почаще ешьте эти продукты.
1. Все виды капусты. Брюссельская, белокочанная, цветная капуста и брокколи отлично зарекомендовали себя как борцы с раковыми клетками. А ещё в этих овощах повышено содержание витамина С.
2. Соя и продукты из неё. Тофу, соевый соус, мисо-суп предотвращают размножение злокачественных клеток, поскольку содержат вещества, обладающие противораковой активностью.
3. Лук и чеснок. Эти пахучие продукты выводят токсины из организма и повышают его сопротивляемость к заболеваниям.
4. Бурые водоросли. Растущие в морской воде водоросли — мощный источник йода, который необходим для функционирования щитовидной железы. Также в бурых водорослях содержится селен, признанный антиоксидант.
5. Орехи и семечки. Содержащиеся в них вещества подавляют рост раковых клеток и регулируют уровень эстрогена в организме, снижая тем сама вероятность возникновения гормонозависимых видов рака.
Женский форум
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