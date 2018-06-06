Как правильное питание может помочь при онкологии

Современная медицина во всем мире и в России в частности, учится не только вовремя диагностировать опасные заболевания и находить самые эффективные способы лечения, но еще и продумывает сопутствующие методы, которые направлены на то, чтобы поддержать пациента во время лечения.

Известно, как могут сильно потерять в весе онкологические больные. Специалисты отмечают при этом, что высокое распространение питательной недостаточности у онкологических больных не только ограничивает возможность применения современных методов лечения, но и может являться непосредственной причиной опасных для жизни осложнений и даже преждевременной смерти.

У 46–88% онкологических больных выявляется недостаточность питания, которая, собственно и осложняет процесс лечения.

Поэтому сейчас, во время прохождения курса противораковых процедур, онкологическим больным оказывают нутритивную поддержку. Что это такое?

Об этом рассказала «Свободной прессе» Елена Гусакова, директор департамента медицинской реабилитации АО «Группа компаний „МЕДСИ“, доктор медицинских наук, профессор.

— Первое, что хочу сказать, восстановить жизненные силы при подготовке и после завершения курса химиотерапии вы сможете в реабилитационно-оздоровительном центре (санатории) МЕДСИ Отрадное. Вам будут предложены не только комфортные условия размещения, но самое главное — специализированное энтеральное питание, адекватная физическая нагрузка, медицинский уход, а еще — максимум положительных эмоций. Вы забудете, что проходите курс лечения, а будете чувствовать себя просто на хорошем отдыхе.

»СП»: — Трудно, наверное, отвлечься от дурных мыслей с таким диагнозом?

— Известно, что сегодня онкологическое заболевание не является смертным приговором для раковых больных. Проведение своевременного противоопухолевого лечения гарантирует излечение в 80-100% случаев при начальных (I-II) стадиях заболевания, а комплексный подход с использованием всех современных технологий лекарственной, лучевой терапии и хирургического лечения позволяет добиться обнадеживающих результатов и даже при III-IV стадиях болезни, которые еще несколько лет назад могли действительно прозвучать страшным приговором.

Кроме того, современная медицина все делает для того, чтобы облегчить само течение этой тяжелой болезни. Ведь опухолевый процесс часто сопровождается развитием недостаточности питания, которая усугубляется в процессе химиотерапии, что проявляется в снижении массы тела, слабости, уменьшении физической активности, а в своем максимальном проявлении (синдроме анорексии-кахексии) является препятствием для проведения дальнейшей терапии и становится непосредственной причиной гибели больного.

«СП»: — Неужели, этот процесс, когда пациент буквально тает на глазах, можно остановить? И главное, чем?

— Наша задача — обеспечить нутритивную поддержку (nutrition support) пациента в период повышенной энергетической и пластической потребности организма с помощью энтерального питания. Для этого мы применяем сипинг (sip feeding) — пероральный прием питательной специализированной смеси, содержащей максимальное количество питательных веществ в минимальном объеме, через трубочку мелкими глотками.

Сипинг обеспечивает удовлетворение потребностей организма макронутриентами (белки, жиры, углеводы), микронутриентами (витамины, микроэлементы) и фармаконутриентами (антиоксиданты, глутамин, аргинин, омега-3 жирные кислоты и др.).

Сипинг не только богат белком и энергией, но эта питательная смесь может быть разной на вкус и сам процесс ее приема не будет вам казаться тяжелой медицинской процедурой

«СП»: — Елена Викторовна, а как долго проходит курс лечения по этой программе и что она еще включает в себя?

— Продолжительность программы — 11 дней/10 ночей. В программу входит: конечно же, квалифицированное врачебное наблюдение, диагностика степени недостаточности питания, расчет энтерального питания, сипинг (sip feeding) — пероральный прием специализированной питательной смеси через трубочку мелкими глотками, диетотерапия — 4-х разовое диетическое питание по специальному меню, кислородные коктейли, галотерапия с релаксом в галокамере с розовой гималайской солью. По желанию можно также заниматься лечебной физкультурной, скандинавской ходьбой, кроме того, в санатории всегда обширная культурно-развлекательная программа. В курс лечения входит также релаксационная музыкотерапия в комнате психологической разгрузки, занятия йогой со специалистом. Все это помогают отвлечься от страшного диагноза и погрузиться в мир гармонии со своим телом и душой, психологически настроиться на выздоровление и восстановление, возвращению к обычной жизни……

Вот почему я говорю, у нас действительно можно забыть, что вы проходите лечебный курс, но еще и просто отдыхать.

Все подробности можно узнать в самом реабилитационно-оздоровительном центре (санатории) Отрадном.

Лицензия ЛО-50-01-008668 от 18.05.2017