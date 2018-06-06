Палеодиета: плюсы, минусы, которые нужно знать

Диета пещерного человека — это не абсурд, такая действительно существует. Ее адепты уверены, что, питаясь как наши предки времен палеолита, будешь отлично выглядеть и хорошо себя чувствовать, а еще не заболеешь раком. Иначе говоря, чем ближе к корням (а в этом случае скорее даже — к камням), тем здоровее. Правда, как это сочетается с фактом, что древние люди едва доживали до 35 лет, не очень понятно. Мы разобрались, откуда взялась идея питаться как наши предки и есть ли в этом хоть что-то рациональное.

Кто придумал палеодиету?

Одним из первых исследователей, предложивших рацион питания древнего человека человеку современному, был гастроэнтеролог Вальтер Вегтлин. В 1975 году он написал книгу «Диета каменного века». Ветглин рекомендовал есть больше мяса и животного жира, а молочные и зерновые продукты исключить. В немилость также попали кабачки, брокколи, картофель и редис.

«Подумайте на мгновенье про человека раннего каменного века, который, когда был голоден, убивал пещерного медведя или шерстистого носорога, насыщался полудюжиной фунтов мяса и жира и, только проголодавшись, вновь возвращался на охоту», — писал он.

Впоследствии идеи Вегтлина подхватили еще два ученых — Бойд Итон и Мелвин Коннер. Итон, в частности, выпустил перечень рекомендаций по питанию, основанный на рационе древних людей, живших в Восточной Африке. Он советовал избегать насыщенных жиров и есть мясо животных, выращенных в естественных условиях. При этом, по мнению Итона, количество мяса и пищи растительного происхождения в рационе должно быть примерно одинаковым. Впрочем, молоко и зерновые Итон и Коннер также исключают, ссылаясь на то, что наши предки их не ели.

Так что нужно есть?

Популярной палеодиета стала только спустя двадцать лет, когда в 2002 году вышла одноименная книга доктора Лорейн Кордейн. Из системы питания, предложенной Кордейн, также исключаются молочные продукты, злаки и бобовые, готовые блюда, соль и сахар. Можно есть мясо животных, питающихся травой, яйца, морепродукты, фрукты и не содержащие крахмал овощи. По мнению Кордейн, более двух миллионов лет наши предки вели образ жизни охотников-собирателей. Рацион их, таким образом, состоял из мяса диких животных и, во вторую очередь, — из фруктов и овощей. Случившаяся 10 тысяч лет назад неолитическая революция привела к изменениям в этом рационе, поскольку на смену охотникам пришли скотоводы и земледельцы. Человек научился обрабатывать зерновые, начал потреблять молочные продукты, рацион стал более скудным. Изменение рациона, с точки зрения Кордейн, привело к изменениям: уменьшился рост людей, возросла детская смертность, распространились болезни. В результате эволюционных изменений мы нынешние употребляем большое количество зерновых, бобовых и крахмалистых овощей, едим сладости, жирное мясо животных, которых кормят зерном в промышленных условиях. В результате люди страдают гипертонией, диабетом, ожирением и так далее. Однако Кордейн утверждает, что генетически мы — те же охотники-собиратели и потому, чтобы стать здоровее, можем вернуться к началу палеолита в системе питания. Если подытожить, то, согласно палеодиете, можно есть:

Любое нежирное мясо, рыбу и морепродукты, не подвергавшиеся заморозке. Фрукты и овощи, не содержащие крахмала.

А вот чего нельзя:

Никаких злаковых, бобовых и молочных продуктов. (Впрочем, этот пункт учеными опровергается. Согласно исследованиям, 3-4 миллиона лет назад в меню грацильных австралопитеков возросла доля саванных растений, иначе говоря, злаков). Никакой соли и сахара. Никакого фастфуда, майонеза, кондитерского жира, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, мороженого.

К слову, говорят, что палеодиета одно время была популярна у западных звезд, якобы ей следовали Ума Турман , Мэтью Макконахи и Майли Сайрус . Существует даже специальный палеофитнес под названием MovNat (от англ. move — движение и nature — природа), его придумал француз Эрван ле Корр. Всем участникам предлагается бегать босиком, ползать на четвереньках по пересеченной местности, плавать в реке, таскать тяжелые камни, а также лазать по деревьям.

Имеет ли все это смысл?

Антропологи и историки критикуют палеодиету за излишнее упрощение и незнание истории. В частности, американский эволюционный биолог Марлен Зук написала книгу, развенчивающую палеодиету, под названием «Палеофантазии: Что эволюция сообщает нам о сексе, питании и том, как мы жили». Она говорит, что адепты палеодиеты не слишком здраво представляют себе процесс эволюции. Утверждать, будто бы мы идеально приспособлены к охоте и собирательству, неверно, поскольку человек постоянно адаптируется к окружающей среде и гены его также эволюционируют. В частности, ген лактазы, который у наших предков был активен только в период грудного вскармливания, вследствие мутации активизировался и в организме взрослых людей.

Кроме того, исследования доказывают, что средняя продолжительность жизни древних людей составляла порядка 35 лет. Они гибли от инфекции, травм, нападений хищных зверей и попросту не доживали до возраста, когда могли бы страдать хроническими болезнями. Британская диетическая ассоциация назвала палеодиету «худшей диетой 2015 года», одобренной знаменитостями. По ее мнению, это «несбалансированная, отнимающая много времени и социально изолированная диета», а также «верный способ развить недостаток питательных веществ». В частности, избыточное потребление белка ведет к отложению кристаллов солей мочевой кислоты в суставах и органах, приводя к их разрушению. По этой же причине возникает риск развития подагрического артрита. Также из-за излишнего количества белка возможен риск развития мочекаменной болезни. В белковой пище содержатся пурины, продукты распада которых накапливаются в плазме крови и откладываются в тканях организма, что приводит к образованию песка в почках, а впоследствии и камней.

Как видно, доказательств вреда палеодиеты предостаточно. Тем не менее в ней есть здравые рекомендации, например отказ от фастфуда, полуфабрикатов и искусственных добавок. Однако эта мысль и так очевидна, поскольку лежит в основе любой диеты, вовсе не обязательно «пещерной».