7 способов справиться с солнечными ожогами

Это может случиться с каждым — казалось бы, всего на минуту выглянула из-под зонтика или прогулялась до парка, но успела получить солнечный ожог. Красные пятна, ноющая боль — все это может быть невыносимо, если не предпринять несколько вещей:

1. Сохраняй баланс воды

Лучший совет для летнего загара — поддерживать необходимый уровень гидратации, о чем говорит врач-дерматолог Джоди Девин. Увлажненной должна быть не только кожа, важно сохранять баланс внутри. Для этого летом стоит увеличить ежедневное потребление воды, и это отличный повод освоить новые рецепты для напитков. Фрэши и смузи помогут стимулировать производство коллагена, а значит, как можно быстрее восстановить упругость кожи. Кроме того, ты можешь поменять свою диету, добавить в нее больше свежих фруктов, богатых антиоксидантами.

2. Прими ибупрофен

Чтобы облегчить симптомы ожогов, принимай ибупрофен или его аналоги каждые восемь часов. Он действует как противоспалительное средство, которое предотвращает опухание, чрезмерное шелушение, зуд и лихорадку, которые могут возникнуть от ожога. Его нельзя принимать больше трех дней, но за это время при должном уходе все симптомы раздраженной кожи должны уйти.

3. Нанеси ухаживающее средство

После того, как твоя кожа получила загар, обычно она ощущается довольно горячей. Чтобы помочь избавиться от этого тепла, используй гель на основе алоэ или другого охлаждающего продукта. Отлично подойдут йогуртовые средства или аптечный гидрокартизон. Если таких в твоей косметичке прямо сейчас не найти, изучи состав других средств — тебе пригодятся такие ингредиенты как соя и овсянка, для смягчения и защиты кожи. В то же время любой ароматизированный продукт, наоборот, стоит отложить до лучших времен.

4. Прими холодный душ

Если ты хочешь избежать еще больших повреждений кожи, старайся обойтись без купания в любой горячей воде. В период восстановления в принципе стоит сократить время принятия ванны и использовать прохладный душ. По возможности откажись от использования полотенца — его жесткие волокна могут сильно раздражать кожу и приводить к дополнительному шелушению.

5. Не используй мыло

Моющее средство на основе любых мыльных веществ может усугубить ситуацию с твоим ожогом, пересушив кожу. Используй гели, которые не содержат никаких поверхностно-активных веществ, а также избегай любых суровых чистящих средств. На время восстановления не стоит делать маски для лица, наносить антивозрастные продукты, тонеры или эксфоллианты — это только усилит раздражение кожи. Также тебе стоит сопротивляться внутреннему желанию скрыть покраснения с помощью тонального крема — он также не принесет никакой пользы и только растянет процесс восстановления. Выбор редакции

6. Подумай о светодиодной обработке

Если все эти способы не помогают, имеет смысл задуматься о низкоуровневой светодиодной обработке. Некоторые СПА-салоны предлагают подобную услугу совместно с другими косметическими процедурами. Синий свет позволяет бороться с микробами на поверхности кожи, а красный — помогает стимулировать производство коллагена и эластина. Чаще всего подобные процедуры проводятся в специальных капсулах, чем-то напоминающих камеры в солярия, но эффект от них гораздо полезнее.

7. Используй свободную одежду

На время восстановления имеет смысл пересмотреть свой гардероб и использовать свободную одежду. Если больше всего повреждений получили твои плечи — на время откажись от использования бюстгалтера на бретельках. Пробуй синтетические ткани — нейлоновые и полиэфирные, которые сохранят твою кожу прохладной, или вовсе перейди на спортивный стиль до тех пор, пока кожа не восстановится. Не забывай и о необходимости использовать солнцезащитный крем даже после того, как ты получила ожог, и не допускай новых повреждений.