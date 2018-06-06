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Найден алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина
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Найден алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина 

News.ru 2 часа назад
Специалисты исследовательского центра в США придумали алгоритм, который позволяет высчитать идеальную дозу кофеина в день индивидуально для каждого человека. Теперь любители кофе могут избежать негативных последствий для организма от употребления напитка.
Как сообщает JournalofSleepResearch, эффекта бодрости можно добиться, не увеличивая количество выпитого кофе. Новый алгоритм оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результаты тестов психомоторной бдительности.
Новинку тестируют американские военные. А учёные хотят запатентовать алгоритм.
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