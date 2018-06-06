Не ешьте фрукты! Что нельзя делать после еды ради сохранения здоровья

После трапезы в организме происходят некоторые процессы по усвоению пищи, и обычно в этом участвуют множество органов. Если помешать этой слаженной работе, то впоследствии неусвоенные элементы осядут в организме, чаще всего в виде шлаков и токсинов. Чтобы предотвратить негативный исход, после еды не рекомендовано выполнять целый перечень действий, иначе могут возникнуть такие проблемы, как избыточный вес, нарушение метаболизма, изжога и гастрит.

Фрукты

Такие угощения перевариваются гораздо быстрее тяжелой пищи, поэтому их нужно съедать в первую очередь, чтобы они не бродили в желудке. Также можно съедать их многим позже основного приема пищи, чтобы избежать таких проблем как, изжога, диарея и вздутие живота. Чай Многие предпочитают завершать обед чаепитием в паре сладостями или выпечкой, однако в черном чае имеется танин, который мешает усвоению белков и железа. Неусвоенная пища в итоге начнет разлагаться, засоряя организм, поэтому после трапезы стоит отдать предпочтение морсу или компоту, если от напитка нельзя отказаться. Курение

Отказ от курения непосредственно после приема пищи должно стать правилом для заядлых курильщиков. Дело в том, что сигарета усваивается примерно в дестять раз быстрее именно после трапезы, а переваривание в этот период замедляется.

Ремень

Если тесная одежда или затянутый ремень вызывает дискомфорт после трапезы, не следует ее ослаблять. При этом съеденная пища может комом опуститься вниз, что затрудняет процесс переваривания. Движение

Бытует ошибочное мнение, что прогулка после плотного перекуса отлично ускорит пищеварение. В действительности, ходьба лишь замедляет переваривание пищи, что в итоге приводит к задержке усвоения ряда питательных микроэлементов, которые преобразовываются в шлаки. Сон В детстве часто после обеда следовал сон, поэтому некоторые взрослые люди до конца своей жизни следуют данному правилу. Однако такой режим вредит сформировавшемуся организму, например, во сне пищеварение замедляется. Если же после трапезы очень хочется спать, следует уменьшить объемы съеденного, поскольку сонливость возникает, когда организм тратит чрезмерные объемы энергии на переваривание. Купание

Водные процедуры заставляют кровь приливать к кожным покровам, поэтому в других частях организма может ощущаться ее нехватка. При переваривании желудок нуждается в постоянной циркуляции крови, а ее нехватка приводит к плохой переработке пищи.]]>