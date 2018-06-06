10 бюджетных косметических средств, которые отлично работают

Дорогая — не значит самая лучшая, а дешевая — не значит плохая. Мы собрали подборку косметических средств стоимостью не выше 150 рублей, которые работают не хуже люксовых марок. Попробуйте и убедитесь!Дегтярное мыло, «Невская косметика»

Отличное средство для проблемной кожи. Березовый деготь, входящий в состав мыла — натуральный и очень мощный антисептик, который заживляет ранки и микротрещины, лечит воспаления, а также подсушивает жирную кожу. Кстати, если вы страдаете от жирной себореи, то дегтярным мылом стоит мыть голову — отлично помогает. Крем для лица «Зеленый чай», «Невская косметика»

Еще один продукт этой же компании — и тоже отлично подходящий для проблемной кожи лица. Прыщи, воспаления — «Зеленый чай» справится с ними с помощью д-пантенола и витамина Е, которые оказывают успокаивающее и антисептическое воздействие. Кроме того, крем снимает покраснения, смягчает кожу и даже убирает мелкие морщинки. Скраб-маска «Овсянка», Kleona

Подходит для тех, у кого сухая, нормальная кожа или кожа смешанного типа. Маска смягчает кожу, снимает раздражение и воспаление (за счет экстрактов ромашки и шалфея) и даже помогает бороться с вредным воздействием воздуха мегаполиса. Кроме того, антиоксидант фитиновая кислота, входящий в состав овса, оказывает благоприятное воздействие на обменные процессы кожи и выравнивает цвет лица. Крем для век «Василек и шелковица», «Чистая линия»

Очень эффективное средство для борьбы с мешками под глазами. Вытяжка василька выводит лишнюю жидкость за счет способности к усилению циркуляции лимфы и быстро подтягивает кожу. Вытяжка шелковицы разглаживает сеточку мелких морщин, защищает от воздействия смога и выхлопных газов, укрепляя природный защитный барьер кожи. Еще одно полезное свойство: растительный активатор клеток витаин по действию похож на кофеин, то есть дарит коже тонус, но при этом не истощает природный запас энергии в клетках. Маска для роста волос HeadDress, GreenLab

Хорошо средство с д-пантенолом, которое помогает питанию волос по всей длине, и экстрактом люпина — чудо-цветка, способного восстановить микроциркуляцию крови в коже головы и нормализовать цикл развития волоса. Гель против потливости кожи стоп, Sante

Настоящее спасение для тех, кто страдает от вечно влажных ладоней и стоп. Средство достаточно сильное, чтобы решить проблему после первого же применения: фитоэкстракты шалфея, коры дуба, эвкалипта, ментола и эфирного масла мяты освежат кожу, подсушат ее и уменьшат активность потовых желез, одновременно решая проблемы излишнего потоотделения и запаха, не закупоривая поры и не нанося вреда организму. Экспресс-маска для волос, «Кора»

Восстанавливающая маска для окрашенных, сухих или поврежденных волос, которую достаточно держать всего одну минуту. Дополнительный плюс: маска защищает волосы от ультрафиолета, а также удерживает красящий пигмент, препятствуя вымыванию и выгоранию цвета. Пилинг для кутикулы, Novosvit

Если наносить этот пилинг на кутикулу дважды в неделю, можно продлить срок действия маникюра. Кроме того, пилинг смягчает огрубевшую кожу рук: фруктовый комплекс Alpha Pulp, специально разработанный для деликатного удаления отмерших клеток, не содержит абразивных частиц, а фруктовые кислоты действуют как эксфолианты, бережно удаляя омертвевшие клетки и сохраняя кожу гладкой. Лосьон для снятия макияжа с глаз «Васильковая вода и овес», Green mama

Не только бережно снимает косметику даже с чувствительных век, склонным к аллергии, но и помогает предотвратить отеки и воспаление, а также борется с мешками под глазами. Маска-пилинг для лица «Лифтинг и питание», «Сто рецептов красоты»

Масло облепихи, настой прополиса и масла виноградных косточек бережно освобождают молодые клетки кожи от ороговевшего слоя, который образуется из-за негативного воздействия окружающей среды. Кожа обновляется, подтягивается, приобретает здоровый цвет и тонус, выглядит свежей и отдохнувшей. Одна упаковка рассчитана на 10 масок, которые рекомендуется делать дважды в неделю.