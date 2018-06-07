Почему появляется гиперпигментация кожи и как от нее избавиться

Почти каждая женщина хотя бы раз за лето находила у себя на коже неэстетичные коричневые пятнышки. Чаще всего они локализуются на открытых участках кожи: на лице, шее, декольте и руках и доставляют немало эстетических неудобств. Passion.ru поговорил с врачом-косметологом Александрой Брендле о салонных процедурах, работающих средствах против пигментации, пользе санскринов и лучших отбеливающих кремах.

Пигментация — плата за любовь к солнцу

Чем ближе лето, тем больше мы мечтаем о пляже и солнце. Каждый год бронзовый загар становится бессменным спутником нашего отпуска. Но мало кто помнит, что солнечные ванны оказывают на нашу кожу не только полезный (восполнение запасов витамина D), но и вредный эффект. После «поцелуев» солнца часто появляются веснушки и пигментные пятна.

Самые неприятные из них — гиперпигментация — неравномерное появление коричневых пятен на коже за счет усиленной выработки меланина. В особой опасности оказались зоны лица, плечей, груди, шеи и рук, поэтому они требуют особого внимания. Безусловно, всегда легче предупредить появление пигментации, чем избавиться от нее. Даже если избыточные пятнышки уже проявились — с ними необходимо бороться без промедления. Избыточная и неравномерная пигментация кожи — косметический дефект, который может доставить немало дискомфорта и даже снизить самооценку.

Чтобы не допустить появления пигментации, важно быть крайне осторожной во время принятия солнечных ванн. Возможно, вы даже не замечаете, как совершаете наигрубейшие ошибки при загаре. Рассказываем о самых распространенных из них подробнее в нашем видео!

Причины появления

Решающую роль в появлении пигментации играет ультрафиолетовое излучение. Если долго загорать или злоупотреблять солярием, то можно не только спровоцировать появление новых пигментных пятен, но и усугубить ситуацию с старыми застойными пигментными пятнами. Не думайте, что если загорать при выраженной пигментации, то загар скроет все пятна. На деле из-за ультрафиолета кожа становится еще более неоднородной. Чтобы поддерживать первозданную красоту кожи, очень важно правильно подобрать средства, которые будут надежно защищать от разрушительного воздействия солнечных лучей. Лучшие мы собрали в нашей минигалерее.

Гормональные и возрастные изменения организме, а также снижение иммунитета — еще одна причина гиперпигментации. Немалую роль в возникновении этой проблемы играет и неправильное питание. Недостаток аминокислот, витаминов А, С, Е и минералов также может привести к образованию пятен и неоднородному тону кожи. За пигментацию отвечают гормоны, поэтому коричневые высыпания могу появиться из-за беременности или остаться неприятным воспоминанием о подрасковом акне.

Разновидность пигментации

Если Вы хотите начать борьбу с коричневыми пятнышками, то сначала определите с проблемой какой категории вы столкнулись.

Веснушки, или по-другому эфелиды, не так опасны, потому что появляются только летом. Их возникновение провоцирует первое весеннее солнышко и повышенная активность меланина, который отвечает за цвет нашей кожи.

Мелазма появляется у тех, кто регулярно находится под открытым солнцем и не пользуется при этом защитными срествами. За такую легкомысленность придется заплатить появлением пятен внушительных размеров, которые неравномерно покрывают участки лица и шеи.

К сенильным пятнам солнце уже никакого отношения не имеет. Они почти всегда проявляются в зрелом возрасте даже у тех людей, которые никогда не имели проблем с кожей. Причина этих несовершенств кроется в неактивных клетках, которые не могут распределять меланина по коже равномерно.

Хлоазма намного опаснее как в плане эстетики, так и в плане здоровья. Она выступает исключительно на лице — щеках или лбу — и имеет резкую темную окантовку. Солнце не может ее спровоцировать, так как хлоазма напрямую связана с гормонами. Причиной их появления может быть беременность, воспаление репродуктивной системы и заболевание печени.

Способы борьбы

Множество женщин по всему миру страдают от пигментации, поэтому арсенал борьбы с ней огромен. Мы расскажем лишь про самые надежные салонные процедуры.

Лазерное излучение не просто осветляет пигментированные участки кожи, но и требует долгого периода реабилитации. Более того, такие процедуры безболезненны и длятся не более получаса.

В борьбе с веснушками и хлоазмами одержать победу поможет лазерная шлифовка. Она разрушает клетки с избыточным содержанием меланина. Однако после таких процедур кожа травмирована и нуждается в специальном уходе в течении 7 дней.

Пилинги не только удаляют пигментные пятна, но и препятствуют возникновению новых. Они не сильно травмируют кожу, поэтому делать их могут абсолютно все. Главное проверить, чтобы в состав входил третиноин, именно он обладает отбеливающим эффектом.

Самый надежный и излюбленный многими звездами метод: сочетание инъекционных и аппаратных методик. Только усиленный «двойной удар» может нормализовать выработку пигмента и внешне привести кожу в порядок.

Если вы решили избавиться от гиперпигментации раз и навсегда, то забудьте о самодеятельности. Косметические средства, применяемые без назначения специалиста, могут оставить на коже ожоги или привести к проявлению аллергической реакции. Только врач-косметолог сможет подобрать вам наиболее оптимальное лечение в зависимости от общего состояния вашей кожи и организма, исходя из причины появления пигментных пятен.

И все же бороться с этой проблемой в домашних условиях можно и даже нужно! Для начала заведите в своем арсенале уходовой косметики средства с отбеливающим эффектом. К примеру, крем против гипперпигментации от SkinCeuticals помогает визуально уменьшить имеющиеся веснушки и предотвратить дальнейшие проявления пигментации. Простые в использовании диски от Elemis нежно отшелушивают ороговевший слой кожи и эффективно отбеливают кожу.

Текст: Дарья Гавриленко

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб