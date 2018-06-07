Пищевые отравления: какие продукты летом особенно опасны для детей, беременных и кормящих мам

Узнайте, по какой причине чаще всего случаются отравления у детей, беременных и кормящих женщин в летний период и как поступать в такой ситуации.

Прекрасная летняя пора обычно ассоциируется с теплом, радостью и здоровьем. Однако именно в этот период чаще всего обостряются кишечные отравления.

«Летидор» обратился к Елене Вячеславовне Юдинцевой, заместителю главного врача по консультативно-диагностической работе, врачу-инфекционисту ФНКЦ ФМБА России, чтобы выяснить, из-за каких продуктов чаще всего происходят отравления, чем это опасно для беременных и кормящих женщин и какие препараты могут помочь до обращения к врачу.

Продукты-виновники отравлений

Кишечные отравления в летний период чаще всего возникают после употребления немытых овощей, фруктов, грибов и ягод. Всему виной химикаты, которыми их обрабатывают для увеличения срока годности или для придания им товарного вида, а также из-за нарушения условий хранения.

Традиционные летом пикники в лесу и шашлыки на даче с друзьями тоже часто становятся причиной отравлений: непрожареные кусочки мяса могут содержать возбудителей кишечных инфекций. Недостаточная термическая обработка продуктов питания, например, мясо с кровью, или хранение продуктов в тепле приводит к заражению кишечной палочкой, сальмонеллой и другими возбудителями.

Даже свежеприготовленные блюда можно хранить при комнатной температуре не более двух часов, а оптимально — съесть или убрать в холодильник в течение получаса.

При этом чем выше температура воздуха, тем выше риск заражения.

Меры профилактики отравлений

Чтобы предупредить пищевые отравления в летний период, следует особенно тщательно мыть руки, промывать фрукты и овощи кипяченой водой, следить за соблюдением сроков годности продуктов и за нормами их хранения.

Обратите внимание, что и на сельскохозяйственных ярмарках, и на фермерских рынках молочные продукты и яйца, сыры и колбасы должны находиться в холодильнике.

Симптомы пищевого отравления

Основными признаками пищевого отравления являются:

рвота и тошнота,

общая слабость, диарея,

боль в животе,

повышение температуры тела,

озноб,

головная боль.

Для особо тяжелых случаев характерны судороги.

Первая помощь при отравлении

При пищевом отравлении следует в первую очередь сделать промывание желудка, принять адсорбент, например, активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела, и восполнить потерю жидкости в организме.

При высокой температуре тела, обильной рвоте и диарее необходимо срочно вызвать «Скорую помощь».

Чем опасны отравления для будущих мам и кормящих женщин

Особенно опасны отравления для беременных и кормящих женщин. Их организм не защищен полноценно, а иммунная система ослаблена. Нарушения в организме беременной женщины ставят под угрозу жизнедеятельность плода.

Самыми опасными во время беременности являются летние отравления грибами, так как токсины проникают через плаценту, что может привести к гибели ребенка.

Так что обратите на это внимание и исключите грибы из вашего рациона.

Что касается кормящих женщин, то при первых признаках отравления следует немедленно прекратить грудное вскармливание. Дело в том, что часть токсинов может попасть в организм ребенка вместе с молоком матери.

Самолечение во время вынашивания ребенка запрещено, потому что это может спровоцировать тяжелые осложнения.

Как помочь беременной и кормящей женщине в случае отравления

Первая помощь при пищевом отравлении у беременных или кормящих женщин предполагает вызов «Скорой помощи», а в процессе ожидания — обеспечение обильным питьем. Врач проведет осмотр и назначит соответствующее лечение, а при необходимости госпитализирует в стационар.

На случай пищевого отравления в аптечке всегда нужно иметь следующие лекарства: сорбенты — активированный уголь, смекту, энетеросгель, препараты против диареи и рвоты.

Внимание! Самолечение опасно и может привести к развитию тяжелых осложнений!

Для беременных и кормящих женщин подходит только узкий круг препаратов: активированный уголь и смекта. Остальные лекарства допустимы только после консультации с врачом.

Также подчеркну, что летом особенно важно тщательно соблюдать условия хранения лекарств и регулярно проверять их сроки годности.

Помните, что отравиться можно даже питьевой водой. Особенно часто это происходит в общественных учреждениях. Поэтому снабжайте детей бутилированной или фильтрованной чистой водой из дома и предупредите, что вода может быть источником заражения.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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