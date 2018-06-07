Жир на талии и животе оказался связан с конкретным витамином

Исследование нидерландских ученых из медицинского центра при Амстердамском свободном университете и медицинском центре Лейденского университета обнаружило связь между неприятным процессом абдоминального ожирения и нехваткой витамина D в организме людей. Всем, кто не может похвастать стройной талией, нужно контролировать количество этого витамина в крови, убеждены исследователи. Ученые пригласили для обследований группа женщин в возрасте от 45 до 65 лет и проанализировали содержимое жира в их организме, а также его распределение на разных участках тела и во внутренних органах. В итоге выяснилось: абдоминальное ожирение тесно связано с нехваткой витамина D. Абдоминальным называется тип жироотложения в виде «спасательного круга», опоясывающего талию и живот. Именно такая полнота считается наиболее проблемной — жир в этом месте скапливается быстро, но удаляется с большим трудом. Заметив, что «абдоминальщики» отличаются пониженным содержанием витамина D в крови, ученые пока не смогли сказать точно, что в этой связке является причиной, а что — следствием: вызывает ли дефицит витамина интенсивное скапливание жира на животе или наоборот, жир способствует тому, что витамин не усваивается в нужном количестве.

«Мы пока не проследили этой зависимости, однако наличие очевидной взаимосвязи указывает на то, что витамин D может играть некую существенную роль в накоплении и функционировании абдоминальной жировой прослойки», — приводится мнение руководителя проекта Рашиды Рафик в Medical News Today.

Тем не менее, людям с ожирением ученый посоветовала контролировать количество витамина в крови и вводить продукты, содержащие этот витамин, в свой рацион. Ранее МедикФорум писал о том, что один из витаминов группы В оценивается научными специалистами как средство защиты от болезни Паркинсона.