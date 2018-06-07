10 шагов к омоложению кожи без операций

Линии на коже лица выдают возраст человека даже сильнее, чем седина в волосах. Использование инъекций и операции — это слишком кардинальный путь, на такое решится не каждый. К счастью существует множество способов естественного омоложения кожи. Эти десять шагов к молодости просты и доступны для каждого.

Тщательный уход за кожей

Уход начинается с чистоты, кожа лица должна постоянно очищаться от бактерий и пыли. Умываться или использовать очищающие средства нужно как минимум дважды в день, при занятиях спортом — после каждой тренировки. После очищения кожи от загрязнений и излишек кожного жира нужно наносить питательные и увлажняющие крема, выбор средств для ухода должен осуществляться в соответствии с типом кожи.

Упражнения для мышц лица

Выполнение упражнений для тренировки мышц лица стимулирует усиление кровотока и увеличивает поступление кислорода к клеткам кожи. Зарядку для лица нужно проводить перед зеркалом, это станет увлекательным занятием и поможет не только омолодить кожу лица, но и развить актерские навыки. Упражнения нужно делать каждый день, тогда они принесут результаты.

Кардиотренировки

Любые кардио упражнения ускоряют циркуляцию крови и способствуют повышению выработки коллагена, он делает кожу подтянутой и сияющей. Кардионагрузки помогут привести фигуру в порядок и сделают кожу более эластичной, это повод начать заниматься бегом, велоспортом, прыжками на батуте или аэробными тренировками другого формата.

Внимание к рациону

Состояние кожного покрова зависит от питания, рацион для каждого дня должен составляться таким образом, чтобы в нем присутствовали витамины и полезные жиры. Витамин С необходим для нормальной выработки коллагена и формирования естественного защитного барьера, бета-каротин — для нормальной регенерации клеток кожи, омега-3 жирные кислоты — для поддержания увлажненности клеток.

Самые полезные продукты для кожи — это авокадо, помидоры, цитрусовые фрукты, грецкие орехи, соя, брокколи, оливковое масло, зеленый чай и в умеренных количествах темный шоколад.

Постоянное увлажнение

Ни один перечень рекомендаций для здорового образа жизни не упускает упоминание о воде, она необходима для всех тканей, в том числе для кожи. Без необходимого количества воды кожа не сможет избавляться от токсинов, ускоряющих старение. Если не выпивать в день около двух литров воды, то увлажняющие крема не смогут выполнять своей функции по удержанию влаги в клетках кожи. Доступ к бутылке с питьевой водой должен быть всегда, особенно во время занятий спортом и другой физической активности.

Осторожность к солнечному свету

Воздействие солнечного света имеет ряд преимуществ, но наслаждаться солнечными ваннами нужно с умом, так как именно ультрафиолет становятся причиной появления пигментных пятен, морщин и даже рака кожи. Люди любого возраста перед выходом на солнце должны использовать средства с фильтрами ультрафиолета, то же самое нужно делать перед посещением солярия.

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Отказ от алкоголя и курения

Для отказа от курения может быть множество причин, одна из самых веских причин — преждевременное старение кожи по причине постоянного кислородного голодания. От курения темнеют зубы, и это тоже делает человека старше. Вред для кожи от алкоголя заключается в обезвоживании кожи, она теряет упругость и покрывается морщинами.

Противодействие стрессам

Последствия стресса делают человека старше, напряженные жизненные моменты делают кожу сухой, способствуют появлению морщин и акне, а также выпадение волос. Избежать всех стрессов невозможно, но можно избавиться от их негативного воздействия посредством простых процедур — принятие ванн, сеансы медитации, тренинги по йоге.

Крепкий сон Этот пункт является дополнением предыдущего, чем меньше времени уделяется на сон — тем сильнее человек подвержен стрессам. Недостаток сна проявляется в виде темных кругов под глазами, это тоже прибавляет годы. Укрепление здоровья, хорошее самочувствие и молодость — это поводы, чтобы ложиться спать раньше.

Правильные приоритеты

Попытки создать иллюзию молодости за счет деталей выглядят очень жалко. Манипуляции с длиной или цветом волос, формой бровей, отбеливанием зубов необходимы для поддержания красоты облика, но если при этом не следить за состоянием кожи, то эффект будет обратным. Яркие детали будут привлекать внимания к несовершенствам кожи и подчеркивать возраст.

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