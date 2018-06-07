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«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева объявила голодовку
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«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева объявила голодовку 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Елена Малышева решилась на радикальные меры, чтобы «похудеть к лету». Она призналась, что целыми днями сидит на зелени с водой и чувствует себя отлично.
Елена Малышева известна тем, что ведет программы, посвященные здоровью. Во многих выпусках она уделяла особое внимание проблеме лишнего веса и обмена веществ
Кроме того, телезвезда активно ведет страницу в Instagram. Там она часто общается с подписчиками и делится новостями из своей личной жизни. Как и большинство женщин, Малышева решила привести себя в форму к летнему сезону.
Для этой цели телеведущая практически отказалась от еды. Она поделилась в социальной сети подробностями своего скромного рациона, а также результатами этой диеты. Поклонники выразили восхищение силой воли Малышевой, но признались, что переживают за ее самочувствие.
Телеведущая доказала, что способна не только помогать людям в студии своей передачи. Она также наглядно продемонстрировала поклонникам свой личный пример.
Стоит отметить, что Малышева регулярно делится подобными методиками похудения со своими подписчиками. В расписании ведущей есть особо строгие дни, когда она практически ничего не ест. Судя по словам Малышевой, в такие периоды она съедает одно яблоко, немного зелени и пьет воду.
Ранее ведущая объявила десятидневный марафон по избавлению от лишнего веса. Она проводила эту акцию под девизом: «Улыбайся и терпи!».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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