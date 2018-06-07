Почему лучше худеть с диетологом?

Если на приеме у любого врача ты услышал, что у тебя есть лишний вес, значит, тебе необходимо обратиться к диетологу. Многие люди не помогают, зачем нужна диетология как специальность, если существует множество проверенных способов для самостоятельного похудения. Диетолог нужен в первую очередь для того, чтобы согласовать стратегию похудения с особенностями организма. Специалист подскажет, какое питание необходимо конкретно для тебя, научит учитывать каждый съеденный продукт и получать из еды максимальную пользу. Работа с диетологом выгодна в краткосрочной и долгосрочной перспективе, далее представлены главные причины для обращения к специалисту.

Подотчетность питания

При работе с диетологом люди ощущают ответственность и проявляют внимание ко всему, что они едят. Каждый день все люди сталкиваются со сложностью пищевого выбора, самостоятельная оценка будет не объективной, взгляд с позиции диетолога поможет образумиться и сделать выбор правильно. К тому же работа со специалистом вселяет уверенность в правильности выбранного пути.

Совместное преодоление трудностей

На пути к красивой фигуре и укреплению здоровья предстоит встретиться с огромным количеством трудностей. К примеру, здоровое питание невозможно без овощей, но многие люди не любят есть овощи. Самостоятельно составить программу для здорового питания без овощей будет невозможно, употреблять их через силу тоже не будет лучшим выходом. При работе с диетологом появится возможность понять, какие именно овощи не приходятся по вкусу, как их можно добавить в рацион, не изменяя своим вкусам. Специалист поможет разрешить любую проблему и даст доступное объяснение любому желанию и событию.

Правильный выбор стратегии

Для похудения разработано очень много стратегий, лишь часть из них позволяет избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Но даже здоровая стратегия не гарантирует похудение, так как у каждого организма есть свои особенности. Очень часто люди сталкиваются с эффектом остановки похудения, когда в самом начале диета помогает, а потом перестает работать.

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Диетологи обладают огромным набором инструментов для преодоления эффекта остановки прогресса, специалист подберет правильную программу для похудения и подскажет, как вести себя в непредвиденных ситуациях. Диетолог расскажет, как питаться на вечеринках, чтобы не выпадать из компании и не набирать лишние килограммы, как питаться в отпуске или деловой поездке.

Достоверность информации

Обратившись к диетологу, люди часто разочаровываются, они ожидают услышать уникальные секреты похудения, а получают информацию, которая доступна в интернете. Они не думают о том, что в интернете представлено слишком много противоречивой информации, чтобы человек без опыта и специализированного образования смог отличить правду от выдумки.

Следуя советам от профессионального диетолога, ты можешь быть уверен в том, что полученная информация достоверная.

Поддержка

Человек социализирован и всегда нуждается в эмоциональной поддержке, чем сложнее задача, которая перед ним стоит, тем больше поддержки потребуется. Отказаться от привычного стиля питания и начать употреблять полезные продукты будет сложно, путь к похудению будет включать в себя как светлые, так и грустные периоды. Хороший диетолог заботится не только о физиологическом здоровье, он уделяет повышенное внимание эмоциональному состоянию пациента. Поддержка специалиста позволит верить в результативность своих усилий и не терять мотивации.

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