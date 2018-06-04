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Компания Herbalife и Криштиану Роналду продлили контракт до 2021 года
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Компания Herbalife и Криштиану Роналду продлили контракт до 2021 года 

The Challenger 4 июня 2018
Herbalife — одна из первых крупных корпораций в ЗОЖ-индустрии. Компания спонсирует почти 200 спортсменов и команд, поддерживает около 150 спортивных мероприятий по всему миру. В 2013 году Herbalife создал специализированный напиток, который подходит для атлетов всех уровней. Продукт разрабатывался в соответствии с потребностями одного из лучших футболистов мира — Криштиану Роналду.
Рич Гудис
генеральный директор Herbalife — Криштиану разделяет приверженность нашей компании правильному питанию и спорту. Мы ценим это сотрудничество, потому что он верит в нашу цель сделать мир более здоровым и счастливым. Гипотонический напиток CR7 Drive подходит для людей с разным уровнем физической подготовки и любым видом нагрузок: фитнес, плавание, велоспорт или длительные пешие прогулки. Этот напиток восполняет потерянную организмом жидкость быстрее, чем обычная вода. При повышенном потоотделении происходит снижение уровня электролитов в крови, поэтому в состав CR7 Drive входят натрий, калий и магний. Они заменяют функции электролитов и поддерживают оптимальный кислотно-щелочной баланс крови.
Напиток состоит из быстрых и медленных углеводов: глюкозы, мальтодекстрина и фруктозы, которые способствуют повышению выносливости при нагрузках. Одна порция напитка содержит меньше углеводов, чем банан. Входящие в состав витамины группы B (B1 и B12) способствует эффективному метаболизму.
Криштиану Роналду
футболист — Herbalife понимает, насколько питание важно для моей спортивной карьеры. Я был очень рад предложению поработать с научной командой компании над новым продуктом CR7 Drive. Показать спортсменам во всём мире, как функциональные продукты могут помочь им добиваться более высоких результатов, — моё личное и профессиональное желание. CR7 Drive не содержит искусственных подсластителей и обладает лёгким освежающим вкусом. При его производстве используются только натуральные красители: фиолетовая морковь и виноград. Статьи по теме Как тренируется лучший футболист мира Криштиану Роналду Как получить работу мечты
Запись «Компания Herbalife и Криштиану Роналду продлили контракт до 2021 года» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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