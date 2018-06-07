Когда женщина решает сама: история контрацептивов

Считается, что самый первый способ контролировать рождаемость появился вместе с первым презервативом. Однако это совсем не так: еще задолго до нашей эры в Древнем мире знали о гормоноподобных веществах в растениях и фруктах. Удивительно, но они действовали по принципу современных противозачаточных таблеток.

MedAboutMe рассказывает, что ели и кое-где до сих пор едят женщины для предохранения от беременности, как появились первые оральные контрацептивы и причем тут ветеринары.

Богиня весны и плод граната

Коварный бог подземного царства мертвых Аид похитил красавицу Персефону, богиню весны. Скорбь богини плодородия Деметры, матери Персефоны, была так велика, что земля перестала плодоносить. От горя Персефона перестала есть, но Аид заставил ее проглотить семена плодов гранатового дерева, что сменило ее гнев на милость.

В современной истории медицины этот миф рассматривается как свидетельство первых способов применения орального противозачаточного средства — в семенах граната содержится гормоноподобное вещество, помогающее предотвращать беременность.

Роберт Грейвс, британский поэт, переводчик мифов Древней Греции

Вкусив семена граната, который у древних греков носил имя «фрукта мертвых», Персефона стала заложницей Аидова подземелья. Каждый год 6 холодных месяцев пустые земли и обнаженные ветви деревьев напоминают о тоскующей в разлуке с дочерью Деметрой, бесплодии природы и богини весны.

Более достоверные свидетельства о возможностях контролировать зачатие гормоноподобными веществами относятся к VII веку до н. э. В Северной Африке тогда обнаружили сильфий, похожий на гигантский укроп цветок, отвар из которого оказался довольно эффективным контрацептивом. Отвар пили раз в месяц, и этого было достаточно для защиты от беременности. Между прочим, некоторые историки утверждают, что именно сильфий стал причиной падения Римской Империи.

Продавался сильфий по весу, за килограмм травки давали килограмм серебра. Юлий Цезарь брал чудо-укропом дань. И неудивительно: помимо противозачаточного действия сильфий был также и афродизиаком. Спрос на дорогущий и уникальный цветок был так велик, что экспортировали его с территорий современной Ливии практически во все крупные морские порты, и в результате постоянного сбора сильфий, несмотря на попытки выращивать его на плантациях, был полностью истреблен с земли.

Рецепты средневековья: папайя и охота на ведьм

Самая главная книга о способах предохранения, рецепты из которой применялись веками, была написана еще в середине ХIII века! Уже тогда существовало множество наблюдений и советов по использованию различных плодов, трав и методов женского барьерного предохранения кусочками морской губки или ткани во влагалище. Автором книги стал один из самых образованных людей средневековья, Педро Джулиано.

Хотя под именем Педро Джулиано с прозвищем Испанец этого ученого сложно узнать, но он был личным врачом Римского папы Григория X. В своей книге Джулиано собрал максимум известных на тот момент вариантов до— и посткоитальных средств и методов предохранения. А в 1276 г. Испанец получил более известное нам сегодня имя: Джулиано сменил на посту Григория Х и стал понтификом Иоанном XXI.

Трактат средневековых рецептов лишь частично дошел до наших дней, но исследователями подтверждена действенность многих методов, собранных Джулиано. Удивительно, но даже в средневековье у женщин были возможности предохраняться намного более эффективно, чем мы себе сегодня представляем.

Эффект от гормоноподобных веществ, содержащихся в плодах и растениях, применяется и сегодня. В течение многих веков женщины тропиков, например, в Индии и на Шри-Ланке для предохранения от нежелательной беременности прибегают к «дедовскому методу»: съедают плод папайи перед соитием.

В 1993 г. британские ученые провели ряд исследований, позволивших выделить фермент, названный папаином, по имени папайи. Он способен связывать прогестерон, тем самым обеспечивая некоторый контрацептивный эффект.

Однако позже, в период расцвета власти Инквизиции и охоты на ведьм множество древних способов контрацепции было утеряно. Знахарки и повитухи, знавшие разные способы предохранения, скрывали свои знания из-за опасности оказаться под судом в качестве еретичек или колдуний. Способы предохранения в целом оказались ограничены запретами на соития во время постов и различными «срамными чехлами», презервативами, выполненными из ткани или рыбьего пузыря.

Роль бесплодных коров в репродуктивной свободе женщин

Печальная ситуация с контрацептивами продолжалась вплоть до середины ХХ века, когда на фармацевтическом рынке появилась уникальная новинка — противозачаточные таблетки. Однако первые шаги к их разработке были сделаны за 50 лет до создания первой пилюли. Причем совершили их… ветеринары!

Профессор ветеринарии, доктор Е. Шокке занимался проблемой бесплодия коров после отела. Оказалось, что желтое тело, орган, питающий эмбрион до формирования плаценты, у некоторых животных не рассасывался после отела. Продолжая функционировать, он препятствовал новой беременности. Швейцарскому профессору удалось установить связь между желтым телом и созреванием фолликулов. И это был первый прорыв в развитии гормональной контрацепции.

Через пару десятилетий ради подтверждения теории о влиянии желтого тела американским патологоанатомом Лео Лойбом были исследованы яичники сотен морских свинок. Еще через несколько лет опять же американец, доктор Уиллард Аллен, занялся вопросом выделения экстракта желтого тела.

Спустя пятилетие научных трудов доктор написал статью, в которой основное подавляющее овуляцию вещество назвал «прогестин», «поддерживающий беременность». Еще через некоторое время им же название гормона было изменено на принятый и сегодня прогестерон.

1000 долларов за грамм гормона

Уже в 1935 году медики точно знали, какая минимальная доза гормона нужна, чтобы подавлять овуляцию у женщин. Но сами оральные противозачаточные средства стали доступны только через 15 лет. И вопрос был совсем не в недостатке информации.

Синтезировать прогестерон не получалось. Натуральный гормон выделяли из яичников беременных свиней, и для получения одного миллиграмма необходимо было обработать почти 2,5 тысячи животных, что обходилось вместе с работой в невероятные суммы. Стоимость одного грамма прогестерона достигала 1000 долларов.

Первый прорыв в процессе синтезирования произвел опять же американец, биолог Рассел Маркер. В 1940 году ему на глаза попалась статья исследователей из Японии, занимавшихся выделением нового гормона с названием «диосгенин» из клубней ямса. Сходство диосгенина и искомого прогестерона было очевидно, и Маркер начал разрабатывать процесс получения гормона, а также отправился на 2 года в Мексику на поиски оптимального сорта корнеплода.

Но и «ямсовый» прогестерон не оказался достаточно эффективным. Натуральный гормон не оказывал на человеческий организм должного эффекта: после попадания в желудок он проходил через процесс обмена веществ и подвергался инактивации в тканях печени. Ожидаемого противозачаточного результата не было. Только к середине века Рой Хертц, снова американец, сумел достичь нужного эффекта, синтезировав норэтистерон. Он работал при оральном применении и успешно подавлял овуляцию.

Не только мужчины занимались вопросами женской контрацепции. Без активисток и филантропов женского пола исследования не могли бы продвигаться вперед с такой же скоростью.

Основная заслуга принадлежит феминистке Маргарет Сенгер, основательнице «Американской лиги контроля рождаемости». В перечне ее достижений не только сама идея и организация, но и привлечение Катрины Маккормик, биолога и богатой наследницы, к разработкам контрацептивов. Благодаря вложению 2 миллионов долларов, а в то время это были невероятно огромные суммы, удалось закончить исследования, создать комбинированный препарат и начать наконец производить оральные противозачаточные таблетки.

Первым оральным контрацептивом стал Эновид, одобренный FDA в 1957 году. Сначала он предлагался в качестве средства терапии в восстановлении цикла месячных, а через 3 года перешел в категорию контрацептивов. В 1961 году у Эновида появился конкурент из Германии — препарат Ановлар. Дозы гормонов в первых препаратах были огромны. Но уже через 10 лет были выпущены новые, усовершенствованные варианты с дозировками, которые используются и сегодня.

В самом начале оральные контрацептивы выписывались по рецепту исключительно для замужних дам, дабы охранять моральные принципы. Но точно такой же состав был и у медикаментов, предназначенных для лечения нарушений менструального цикла, что позволяло выписывать таблетки всем желающим предохраняться самостоятельно женщинам. Спустя 5 лет после появления на рынке США оральные контрацептивы стали самым популярным средством предохранения. Официально ими пользовались 6,5 миллионов женщин, а количество неофициальных потребительниц посчитать было невозможно.

Сегодня оральные противозачаточные средства относятся не просто к таблеткам для предохранения от нежелательной беременности, но становятся частью гормональной контрацептивной терапии. Открыты новые действующие вещества — гестоден, диеногест, дроспиренон, созданы комбинированные средства с микродозами, используемые в различных курсах лечения гормональных расстройств и связанных с ними патологий. Гормоносодержащие препараты применяются в инновационных методах предохранения: имплантах, влагалищных кольцах, рилизинг-системах и т. д.

Последние десятилетия ознаменовались исследованиями, по результатам которых можно уверенно утверждать: многовековая история гормональных контрацептивов еще не закончена. В фармацевтических корпорациях проводят работы для выпуска препаратов с натуральными гормонами, низкими дозами действующих веществ для нерожавших пациенток, с добавлениями фолатов для планирующих беременность.

Более индивидуальный подход и повышенный уровень безопасности означают, что впереди у женщин — новые уровни репродуктивной свободы, здоровья и детей, которые рождаются в любви и согласии, потому что их совершенно точно ждут.