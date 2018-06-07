Комфортное похудение: как я изменила отношение к еде и к жизни

У каждой женщины, испытавшей проблемы с лишним весом, своя история борьбы. Как она два дня пробовала питаться только гречкой, неделю сидела на кефире с яблоками, покупала маленькие темные тарелки, потому что на них еда кажется больше. Я поговорила с девушкой, которая устала заниматься самолечением и обратилась в психологический центр. Там похудение началось не со спорта, а с психотерапии, и вместо диет она слушала аудиотренинги, снижающие аппетит.

Марина, 29 лет Первые проблемы с весом

Я набрала вес после беременности, как и многие. Когда малышу исполнился год, весы показывали 75 килограммов, что при росте в 165 сантиметров было совсем не нормой. На спортзал не было ни времени, ни сил. Бессистемные попытки заняться фитнесом самостоятельно не принесли результата и быстро надоели. Дальше стандартный круг популярных диет. Продержаться на каждой из них удавалось не больше недели. Никогда не считала себя обжорой, но ограничения в еде давались очень тяжело. Как только начинала запрещать, есть хотелось даже то, на что раньше не обращала внимания. Я безумно нервничала, срывалась на всех, корила себя за отсутствие воли. Попытки похудеть привели к тому, что еда стала моим фетишем. Вместе с тем, привыкнуть к новому телу я тоже не могла и не хотела, потому что никогда не была полной.

Как я попала в «Биоинтермед»

Про центр «Биоинтермед» мне рассказала подруга, которая раньше сбрасывала вес по их методике. Наш разговор я проигнорировала. Сейчас понимаю, что в тот момент я не хотела признавать проблему и старалась делать вид, что меня все устраивает. Самообман длился еще пару месяцев, во время которых мое физическое и психологическое состояние усугублялось. В день, когда я решила обратиться за помощью, цифра на весах приближалась к 80.

Лечение

Методику «Биоинтермеда» создал психофизиолог, профессор Александр Васильевич Ротов. Она основана на психолого-физиологической коррекции веса. Ее идея в том, что для похудения важно работать не только с телом, но и с сознанием и подсознанием.

На занятиях с психотерапевтом я узнала, в какой момент еда превратилась для меня в способ пережить стресс и как возникает переедание. Специалист подробно и понятно объяснил, как работает тело с биологической и психологической точек зрения. Мне сложно передать весь процесс лечения научным языком, поэтому расскажу о своих эмоциях от курса. Я оказалась очень восприимчива к терапии и уже после первых сеансов почувствовала снижение аппетита. Желание объедаться и все время что-то жевать отступило. Как только вес начал снижаться, я испытала эйфорию и прилив энергии. Сейчас тоже чувствую бодрость, силы и желание радоваться жизни, но первые эмоции были самыми яркими. Психологически мне было легко и комфортно следить за собой, потому что это не было диетой. Не нужно отказываться от любимых продуктов, достаточно регулярно считать калории, чтобы не позволять себе лишнего. Первое время мне отлично помогал дневник подсчета калорий и графики по снижению веса. Часто я заглядывала в блокнот, чтобы полюбоваться на то, как стрелка с обозначением веса ползет вниз. Со временем считать калории начинаешь машинально, просто знаешь, какого размера должна быть твоя порция. Работа с психотерапевтом и аудиокурсы помогли вновь относиться к продуктам, как к инструменту для утоления голода, а не основной радости в жизни. Различать голод и аппетит. Удовольствие от еды при этом никуда не делось, наоборот, со временем я начала по-новому ощущать вкус блюд, не запихивать в себя как можно больше, а смаковать. Узнать подробнее о клинике «Биоинтермед»

Чему я научилась в «Биоинтермеде»

В методике «Биоинтермеда» нет никакой магии. Любое похудение — это работа. То, как ты будешь справляться с ней, напрямую зависит от мотивации. В психологическом центре я получила мощный заряд, который до сих пор помогает мне двигаться дальше. Решать проблему под руководством профессионалов и рядом с такими же людьми, как я, гораздо проще, чем слепо следовать диетам. В «Биоинтермеде» я получила все инструменты для изменения образа жизни. Практические методы контроля пищевого поведения вошли в привычку. Справляться со стрессом теперь помогает не еда, а успокаивающие и релаксирующие техники, которым меня научили на занятиях. На данный момент я сбросила 15 килограммов. Основная часть ушла в первые три месяца, остальное — в течение года. Сейчас я спокойно и уверенно продолжаю идти к желаемому весу. Важно, что после завершения курса ты всегда можешь проконсультироваться со специалистами центра. Для тех, у кого что-то пошло не так, есть группа поддержки, так что никто из нас не чувствует себя брошенным. Я поняла, что самостоятельное похудение может привести к серьезным психологическим и физическим проблемам. Переедание — это болезнь, и за лечением лучше обращаться к профессионалам.

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