4 необычных упражнения для увеличения силы

Среди огромного количества упражнений на мышцы, есть такие, которые ты вряд ли видел в спортзале. Ну или, по крайней мере, видел нечасто. Зато у тебя есть возможность узнать о них сейчас. И возможно, ты станешь первым, кто выполнит нечто подобное в твоем зале на удивление другим его посетителям или даже тренеру.

1. Борцовский мост

Борцовский мост применяется в основном для прокачки шеи, но по сути он развивает и другие группы мышц, которые формируют так называемое мышечное ядро (пресс, спина, плечи, ягодицы). К тому же неплохо было бы тебе позаботиться и своей шее. Накаченная шея у мужчины всегда казалась признаком мужественности. Даже не потому, что с ней ты сможешь лучше держать удар или тебя будет труднее задушить. Просто представь, как нелепо выглядит парень с накаченным торсом и худой шеей. Зато в меру широкая шея с мышечным рельефом создаст положительный эффект даже при отсутствии прочих явных достоинств фигуры. Это упражнение, как и обычный мостик, выполняется в лежачем положении на спине. При каждом повторении необходимо отрывать таз и спину от пола, перенося массу тела на шею. Руки при этом не должны касаться пола. Таким образом мышцы спины и шеи получают сильную нагрузку. Начни с трех подходов по 10 повторений в каждом. Затем постепенно доведи до пяти подходов. Как только сможешь свободно выполнять 5 подходов по 10 раз, усложни упражнение, взяв в руки гантель или другой тяжелый снаряд. 3 упражнения на мышцы для тех, кто занимается боевыми искусствами

2. Отжимание между скамьями

Возможно, выполнение этого упражнения привлечет к тебе внимание в зале. Ничего, пусть смотрят. Зато оно очень эффективно прокачает твои плечи, грудь и трицепсы. И произойдет это намного быстрее, чем при выполнении обычных отжиманий. Поставь две скамьи параллельно друг другу, а сзади закрепи стул. Прими упор лежа, опершись обеими руками о каждую скамью, а ногами — на стул. Попроси кого-нибудь в зале положить тебе на спину блин для штанги. Если чувствуешь, что отжимания даются слишком легко, можешь увеличить массу блина. Только не клади на спину слишком тяжелый груз: ты должен уверенно держаться на руках, ведь в этом упражнении отдохнуть на полу не удастся.

3. Отжимание горкой

Для этого упражнения тебе понадобится тот же комплект инвентаря, но только без блина. Только на этот раз стул должен стоять ближе к скамьям. Прими ту же позу для отжимания, что и в предыдущем упражнении, но только согнись так, чтобы таз был направлен вверх. Затем начинай делать отжимания, опуская голову ниже уровня скамеек. Таким образом ты увеличишь амплитуду движения и усилишь нагрузку на мышцы. Делай в одном подходе столько повторений, сколько сможешь, а затем отдыхай 30-60 секунд. После это сделай еще 3-4 подхода по тому же принципу.

4. Тяга одной рукой

Данное упражнение задействует мышцы всего тела, но лучше всего развивает предплечья, плечи, мышцы кисти, шеи и спины. Нагрузи гриф блинами и поставь его сбоку от себя. Вес снаряда должен быть таким, чтобы ты мог не просто оторвать его от пола, но и удерживать некоторое время. Подними штангу до уровня пояса, слегка согнув руку в локте. Затем повтори это с другой рукой. Выполняй это упражнение регулярно, и тебя больше не будут пугать пакеты твоей подруги после насыщенного шопинга. Польза односторонних упражнений для роста мышц

Бонусное упражнение: отжимание с девушкой

Твоя девушка всегда хотела заниматься фитнесом вместе? Теперь у нее есть такая возможность. Только ей придется выступить в роли снаряда. Но это не страшно: для нее это лишняя возможность заключить тебя в объятия, а для тебя — хороший способ накачать мышцы. Метод, как ты догадался, простой: делаешь обычные отжимания, уютно расположив на спине свою подругу. Надеемся, у нее нет проблем с лишним весом, иначе проблемы возникнут потом у тебя, но уже со спиной. На самом деле упражнение это довольно полезное, и не только для ваших отношений. Оно позволяет получить гораздо больший эффект, чем от обычных отжиманий, задействовав при этом те же группы мышц. Система Хэпберна, или Как стать сильным