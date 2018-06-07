Черные точки: откуда они берутся и как от них избавиться

Открытые комедоны или черные точки знакомы и подросткам, и взрослым. Победу над ними обещает каждое пятое косметическое средство. Но вот будет ли борьба легкой? Давай попробуем разобраться.

Как избавиться от черных точек на носу? Этот вопрос чаще всего задают себе обладатели жирной кожи, ведь склонность к угревой сыпи — одна из ее природных особенностей. Помимо этого, жирная кожа характеризуется увеличенным размером сальных желез, чрезмерно активным продуцированием кожного сала и гиперкератозом, то есть утолщением рогового слоя эпидермиса в сально-волосяном фолликуле. Все вышеперечисленное закупоривает поры кожи, что и приводит к появлению угрей. Но усугубляться проблема может по разным причинам. Разберем самые популярные.

Гормоны

За выработку кожного сала в нашем организме отвечает тестостерон. И если содержание этого гормона в крови повышено или сальные железы проявляют к нему повышенную чувствительность, производство себума увеличивается. Проблемы с кожей у подростков возникают из-за нестабильности гормонального фона, по той же причине может случиться угревая сыпь и у женщин зрелого возраста (гормональный скачок происходит и при беременности, и при наступлении менопаузы).

Питание

По данным некоторых исследований, потребление в пищу большого количества быстрых углеводов (выпечка, сладости, фастфуд) может влиять на работу сальных желез, а значит, усиливать выработку их секрета. Прямых доказательств пока мало, но многие дерматологи связывают появление высыпаний на коже с избытком сладкого и мучного в рационе.

Недостаточное очищение или отшелушивание

Коже может навредить неправильный уход, например, недостаточное очищение, поэтому не забывайте снимать макияж перед сном. Не менее важный этап в уходе за кожей, склонной к появлению угрей, — отшелушивание при помощи механических или химических эксфолиантов. Растворяя или удаляя ороговевшие частички эпидермиса, они способствуют нормализации выделения себума и становятся профилактикой от закупоривания пор.

Даже если кожа кажется тебе жирной, не мучай ее агрессивными средствами очищения. Это лишь усилит выработку кожного сала, что приведет к увеличению числа угрей. Чтобы очистить кожу, не пересушивая ее, используй специальные продукты для демакияжа и мягкие средства для умывания. Что касается эксфолиантов, если на коже есть воспаления, советуем использовать средства на основе кислот или энзимов, в остальных случаях подойдут деликатные скрабы и гоммажи. Если тебе нужно экспресс-средство для очистки пор, попробуй маску на основе глины. Но не применяй ее чаще двух раз в неделю и по возможности не давай маске высыхать на лице: при застывании глина может спровоцировать стянутость и дискомфорт.

Неправильно подобранная косметика

Комедогенность присуща в первую очередь смягчающим кожу веществам, таким как масло кокоса, изопропилпальмитат, бутилстеарат. Но нет гарантии, что именно они или другие компоненты стали причиной плохого состояния вашей кожи. Если новый крем закупоривает поры, изучи его состав и сравни его со списком ингредиентов тех средств, которые тебе идеально подходили. При выборе нового продукта обращай внимание на наличие на упаковке надписи «некомедогенно».

Если кожа недостаточно увлажнена — не жди ничего хорошего. Чувствуя нехватку влаги, в качестве защиты кожа начинает вырабатывать еще больше себума. Чтобы этого избежать, увлажняй кожу каждый день. Делай ставку на легкие гелевые текстуры, а при обезвоженной жирной коже — увлажняющие средства с гидрофиксаторами, например, гиалуроновой кислотой.

Как избавиться от черных точек

Переходим к главному: самый простой способ — удалить их при помощи мануальной или ультразвуковой чистки. Доверить эту процедуру лучше косметологу, а в качестве меры по уходу в домашних условиях применять следующую схему:

после очищения обработать кожу скрабом или химическим пилингом, чтобы облегчить абсорбентам очищающей маски доступ к порам;

нанести очищающую маску на всю поверхность лица или только на проблемные участки (нос, подбородок, Т-зона);

оставить маску на коже не более чем на 20 минут, смыть теплой водой;

нанести на кожу увлажняющий крем или (опционально) увлажняющую маску, чтобы восполнить уровень влаги.

Альтернативный вариант — салонные процедуры. Самой эффективной из которых является чистка. Вариантов может быть несколько: механическая при помощи вакуумного аппарата, мануальная (ручная) или ультразвуковая чистка. Но имей в виду, процедура чистки не из приятных и может сопровождаться болезненными ощущениями. Однако процесс восстановления после процедуры относительно короткий — краснота продержится не больше пары-тройки дней.

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