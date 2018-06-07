Наше тело накапливает холод: как это происходит

Во многих трактатах по восточной медицине встречается загадочное для современных врачей понятие «накопление холода». Дело в том, что азиаты предпочитали не просто лечить возникшие болезни, но и понимать предпосылки, которые ведут к их появлению. Если верить китайским медикам, практически все воспалительные заболевания начинаются потому, что организм накапливает холод. Но что же такое это пресловутое накопление холода и как поступать, если ваше тело уже от него страдает?

Опасность переохлаждения

С детства мы учимся понимать, что после ледяной лужи будет насморк. Но опасность гораздо более обширна: накопив холод, бастион тела перед атакой болезней падет гораздо быстрей. Разнообразные абсцессы, урогенитальные заболевания на фоне переохлаждения умножаются в несколько раз.

Откуда берется холод

Чаще всего неприятности с переохлаждением случаются у тех, кто пренебрегает периодом адаптации к морозу. Приехать в горы и тут же прыгнуть на лыжи — не очень хорошая идея. Если вы не относитесь к довольно редкому типу «моржей», то накопление холода организмом произойдет почти наверняка.

Делаем перерыв

Чтобы не нарваться на неприятности, стоит дать телу время адаптироваться к внезапным для него холодам. Суток будет достаточно: организм успеет перестроиться и включить защитные системы. Так накопления холода можно будет не бояться и последующих проблем удастся избежать.

Вычисляем проблему

Любое серьезное воспалительное заболевание после длительного пребывания на морозе однозначно сигнализирует, что тело страдает от переохлаждения. До такой стадии лучше вовсе не доводить, постарайтесь вычислить «замерзшее» место сами. Сделать это достаточно просто: проведите ладонями по всему телу и постарайтесь прочувствовать, где кожа холоднее всего. На это место следует обратить пристальное внимание при прогреве — может быть, воспаления удастся избежать.

Выгоняем холод

Собственно, ничего инновационного тут еще не придумали с древних времен. Чтобы выгнать из тела холод, вам потребуется самая что ни на есть русская баня, хотя подойдет и сауна — лучше инфракрасная, она прогревает глубже. Не перестарайтесь с нырками в холодную воду после парилки: задача не закалить, а прогреть организм.