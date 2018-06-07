Опасные сигналы тела, которые многие оставляют без внимания

В современном ритме жизни мы даже не обращаем внимания на свое здоровье, пока не падаем совершенно без сил. Мимо внимания проходят и серьезные сигналы о неполадках в организме — вот их пропускать не стоит ни в коем случае.

Постоянная усталость

Жители мегаполисов настолько привыкают чувствовать усталость, что уже даже не понимают, как можно жить иначе. Беспокоиться стоит тем, кого усталость не покидает даже после отпуска на берегу теплого моря: стоит записаться на прием к эндокринологу, поскольку это первый сигнал проблем со щитовидной железой.

Изжога после каждого приема пищи

Изжога знакома каждому. Эта мелкая неприятность сама по себе никакой опасности не представляет, но игнорировать постоянное жжение в области груди не стоит ни в коем случае. Вопля вероятно, дело тут не в пищеводе — такие же ощущения может вызывать больное сердце.

Неприятности с желудком

Конечно, чаще всего виной неполадок с желудком является неправильная диета. Легко не обращать внимание на такие мелочи, если все время питаешься фастфудом. Тем не менее, посетить врача все же стоит: возможно, вам пора следить за своим уровнем сахара.

Внезапная потеря веса

Не стоит радоваться, если стрелка ваших весов без всяких внешних причин поползла вниз. Похудеть к лету это конечно классно, но если вы худеете безо всяких там тренировок, то стоит пройти полную диагностику. Внезапная потеря веса часто становится одним из первых признаков онкологии.

Судороги

Для спортсменов и пловцов судороги нормальное дело. Они проявляются из-за чрезмерных нагрузок и уходят тогда, когда организм к ним приспосабливается. А вот если судороги появляются постоянно, притом на ровном месте — идите к врачу. Вполне возможно, в артериях ног образуются тромбы.

Бессонница и недосып

Знакомо ли вам ощущение недостатка отдыха после ночного сна? Вроде провел в постели всю ночь, а все равно устал. Если бороться с сонливостью нет никакой возможности и кровать тянет почище магнита, то (скорее всего) вы страдаете от нехватки кислорода. Остановка дыхания во время сна называется апноэ — многие люди даже не подозревают об этой проблеме.

Странности с ногтями

Не удивляйтесь, но по ногтям действительно можно узнать состояние своего здоровья. Поэтому обращайте почаще внимание на свои пальцы: вогнутая пластинка говорит о развитии анемии, неожиданное изменение цвета сигнализирует о проблемах с почками. Особенно внимательно стоит осматривать кутикулу — необычные утолщения говорят о том, что тканям не хватает кислорода. Это, в свою очередь, чуть ли не первый признак сердечных заболеваний.