Здоровые способы улучшить настроение

Женщины сталкиваются с перепадами настроения намного чаще, чем мужчины, но от них не застрахован ни один человек, пол и возраст не имеют значения. Стать расстроенным и раздражительным можно из-за серьезных проблем и абсолютно без причины, регуляция настроения происходит в головном мозге на уровне биохимии. Именно поэтому женщины чаще пребывают в плохом настроении, они сильнее подвержены гормональным перепадам.

Жизнь слишком быстротечна, чтобы тратить ее на обиды и негодования, особенно если они имеют свойство быть продолжительными. Обычно со временем периоды плохого настроения становятся дольше, затем человек проводит в негативном настроении больше времени, чем в позитивном, и впадает в депрессию. В большинстве случаев для избавления от депрессии необходимо клиническое и фармакологическое вмешательство, процесс лечения длителен и сложен.

Способность регулировать свое настроение будет полезным навыком для любого человека.

Часто люди ищут средство для улучшения настроения во вредной еде и алкоголе, этим они только усугубляют проблему и приобретают множество сопутствующих.

Поддерживать хорошее настроение нужно естественными способами, каждый из них не только вернет душевное равновесие, но и станет вкладом в крепкое здоровье.

Получать больше солнечного света

Медицине известно явление сезонного аффективного расстройства, пик его обострения приходится на холодное время года, когда люди редко видят солнечный свет. Все люди восприимчивы к недостатку солнечного света, так как вместе с ним организм получает витамин D. Дефицит витамина D не всегда проявляется в аффективном расстройстве, чаще человек страдает от плохого настроения, не догадываясь о причине. В любое время года нужно стараться как можно больше времени проводить под открытым небом, привычка гулять на свежем воздухе не только улучшит настроение, но и поможет разрешить проблемы со сном и недостатком кислорода.

Делать добрые дела

На первый взгляд этот пункт может показаться несуразным, но связь между любой формой благотворительности и настроением человека подтверждена наукой. Многочисленные исследования показывают, что люди, занимающиеся благотворительностью, намного счастливее чем те, кому нет дела до чужих проблем. Ученые не могут дать точного объяснения этому феномену, часто его связывают с развитием сочувствия и способностью ценить все хорошие моменты в своей жизни. Благотворительность не всегда связана с вложением денег, уделять время на помощь другим не менее важно и полезно, чем материальное содействие.

Заниматься любимыми делами

Эта рекомендация будет эффективной только при соблюдении условия полной увлеченности занятием. Когда человек погружается в деятельность, которая ему по душе, его головной мозг переходит в близкое к медитации состояние и начинает производить больше эндорфинов.

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Любимое занятие может быть разным, кого-то поглощают увлекательные книги, кто-то предпочитает уноситься вдаль от проблем на волнах музыки, кому-то нравится делать что-то своими руками.

Ценить хорошие качества в себе и окружающих

Каждый человек может найти в себе и своей жизни негативные моменты, но если задуматься, то позитивных будет намного больше. Важно научиться ценить самого себя и окружающих людей, на зацикливаться на ошибках, легко прощать обиды и оставлять в воспоминаниях только приятные моменты. Позитивность мышления, благоприятное восприятие себя и окружающих помогают повысить настроение.

Тренироваться с удовольствием

Даже если спорт не относится к любимым занятиям, про которые было сказано выше, заниматься им все-таки стоит. Энергичные тренировки повышают настроение на уровне физиологии, они повышают пульс, заставляют попотеть, сосредоточиться на работе над собой и забыть все поводы для плохого настроения. К тому же регулярные тренировки преображают тело, а красота — это еще один повод для приподнятого настроения. Формат и направленность тренировок не регламентируется, но чем динамичнее будет занятие, тем дольше продлится хорошее настроение после него.

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