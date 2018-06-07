Просто повезло: 10 звезд, которые прекрасно выглядят без спорта и диет

Этим знаменитым красавицам не нужны диеты и спортзал. Великолепные формы им достались просто так.

Эмма Стоун — большая поклонница сладкой выпечки, чипсов, булочек и прочих «полезных» для фигуры продуктов. Но при всех этих излишествах фигура актрисы — просто безупречна. Сама Эмма говорит, что спорт здесь абсолютно ни при чем: «Я заметила, что прихожу в ярость, когда поднимаю над головой гантели. Думаю, лучше мне этого не делать — хочу крепко спать по ночам».

Прянка Чопра

Прянка Чопра — еще одна счастливая обладательница сексуальной и стройной фигуры. На вопросы журналистов, как ей удается поддерживать свое тело в идеальной форме, актриса призналась, что ее заслуги тут нет, все благодаря повышенному метаболизму. Более того, Прянка ненавидит фитнес и спортзалы, не знает слово «диета» и просто обожает «нездоровую» пищу.

В отличие от большинства голливудских актрис, вечно сидящих на диетах и изнуряющих себя в спортзале, Кэтрин Зета Джонс уверена: привлекательные женственные формы выглядят куда лучше, чем кости, обтянутые кожей. Так что в жизни Кэтрин нет ни диет, ни спортзала. Вместо этого актриса правильно питается и играет в гольф.

Глядя на фотографии Меган Фокс в бикини, хочется немедленно сесть на кефир и пойти в спортзал. А вот самой звезде все эти мучения совершенно ни к чему: актриса утверждает, что причина ее идеальной фигуры — быстрый обмен веществ. Нам бы такой метаболизм…

Дженнифер Лоуренс не отказывает себе в сладком и мучном, не сидит на диетах и не скрывает своего пренебрежения к спортзалу. Правда, по словам актрисы, иногда перед съемками ей таки приходится нанимать личного тренера, чтобы сбросить пару лишних килограммов.

Железному прессу Гвен Стефани мы завидуем «черной» завистью! Особенно когда певица подчеркивает свой сексуальный животик короткими обтягивающими топами и заниженными джинсами. Раньше Гвен нон-стоп сидела на диетах и изнуряла себя жесткими тренировками, но сегодня все это осталось в прошлом. По словам самой звезды, теперь ее «спорт и диета» — постоянная возня с тремя детьми!

Анджелина Джоли — еще одна многодетная мать, отрицающая спорт как идею. Да и когда ей заниматься этими «глупостями»? Съемки, дети, благотворительность, вечные поездки на край света… У Энджи просто физически нет времени ни на что!

Памела Андерсон славится своей любовью к маленьким нарядам. А почему бы и нет? Может себе позволить! В этом году звезде «Спасателей Малибу» исполняется 50 лет, но ее фигура все так же прекрасна, как и 20 лет назад. По словам самой Памелы, в ее жизни нет никакого спорта, только йога и веганство.

В жизни Кристен Стюарт нет ни спортзала, ни диет. Актриса из тех самых счастливых женщин, которым «просто повезло с генами». Всем бы так!

Грудь четвертого размера, пышные бедра и тонкая талия — фигура Сальмы Хайек вызывает острый приступ зависти у доброй половины женского населения планеты! Тем более что такое роскошное тело — результат абсолютно нормального образа жизни. Никаких диет и тренировок, вместо них разнообразный рацион и йога.

Фото: Getty images Russia