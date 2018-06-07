Советует эксперт: почему лучше отказаться от утренних пробежек?

Колумнист BeautyHack Владимир Животов — о том, почему нельзя резко вскакивать после звонка будильника и лучше перенести все физические нагрузки на вторую половину дня.

О пользе физических нагрузок написано и сказано много. Правильно подобранный вид двигательной активности может решить много проблем со здоровьем.

Сегодня у жителей мегаполиса появилась новая ЗОЖ-привычка: утренние пробежки. Но так ли они полезны, как принято считать? Давайте разбираться.

Плюс-минус

«С самого утра начинаю новую жизнь!» — не верю, что вы ни разу не давали себе такого обещания. С бегом у многих такая же история: «завтра». Когда оно наступит — загадка. Я ни в коем случае никого не оправдываю, но в данном случае пустые обещания самому себе скорее плюс, чем минус.

Резкий утренний подъем и мощная физическая нагрузка сразу после пробуждения, мягко говоря, не физиологичны.

Вы можете припомнить хоть одно животное, которое проснулось бы, открыло глаза, резко вскочило и куда-то помчалось? Для того чтобы понять, как правильно просыпаться, понаблюдайте за своими питомцами — кошками и собаками. Обратите внимание, как они не спеша это делают.

Проснувшись, животные обязательно потянутся всеми лапами, хвостом, шеей, полностью вытянут туловище и широко разинут пасть, чтобы привести в «боевую готовность» каждую мышцу. Только после этого они встают со своего «спального места». Тело человека работает по таким же законам. После пробуждения ему нужны растяжка и разминка. Как это правильно делать?

Человек, со своей склонностью к заблуждениям и любовью к общепринятым стереотипам, не слушает свое тело: резко вскакивает по звонку будильника, бегает по утрам, сразу же идет в душ или начинает готовить завтрак.

Знайте: утренние пробежки могут не добавить бодрости, а напротив — усугубить ситуацию. Организм еще не настроился на работу — увеличивается риск травмирования, растяжений и других неприятных симптомов.

Не нужно по утрам совершать спортивные подвиги! Плавно запускайте свой организм и настраивайте свое тело на работу (почему от бега не худеют читайте здесь).

Идеальное время для пробежек с точки зрения физиологичности — день или не поздний вечер. Если у вас не хватает на это времени и сил, можно перенести бег на утро, но только при выполнении нескольких условий.

1) Поставьте будильник на 30 минут раньше, чтобы после пробуждения дать своему организму настроиться на работу.

2) Хорошо потянитесь всем телом, а затем разомните руки, шею, ноги — прочувствуйте каждую мышцу (как быстро восстановиться после тренировки читайте тут).

3) Выпейте стакан чистой воды и съешьте что-нибудь легкое (например, какой-нибудь фрукт или горсть ягод), чтобы запустить обменные процессы в организме.

4) Сделайте несложную зарядку с элементами стрейчинга —

примеры без труда найдете в интернете.

5) Помассируйте мышцы ног, наденьте удобные беговые кроссовки и вперед к новым свершениям!