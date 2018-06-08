Как убрать бока: 8 эффективных упражнений

СодержаниеКак стать стройнее: маленький секрет для большой компанииКак убрать бока: эффективные советыКруговая тренировка: 8 упражнений для идеальной фигурыПрямая планкаВыпрыгивание из приседаВелосипедБоковые наклоныПланка с подъемом ногПрыжки через скакалкуБоковая планка со скрещенными ногамиБоковое скручивание

Солнечное лето, отдых, путешествия… В эту прекрасную картину мира не вписываются жировые валики на боках, спине и животе. Но к счастью, от них можно избавиться! И если заняться этим прямо сейчас, уже через три недели не только вы, но и окружающие заметят первые результаты.

Как стать стройнее: маленький секрет для большой компании

Ученые из Центра по изучению диабета при Лундском университете в Швеции обнаружили, что регулярные фитнес-занятия могут «включать» и «выключать» гены, ответственные за накопление жира в организме. У участников эксперимента, которые на протяжении полугода занимались аэробикой, были выявлены изменения в работе генов жировых клеток, которые привели к тому, что клетки перестали накапливать жир.

Это прекрасная новость для тех, кто еще сомневается, могут ли упражнения помочь стать стройнее и энергичней.

Факт!

Похудеть в одной зоне — то есть локально — невозможно. Ведь процесс «жиросжигания» — это биохимическая реакция превращения накопленных жиров в топливо, которую активизируют определенные гормоны. Какой зоны жировые клетки будут расщепляться во время тренировки — предсказать не получится.

Но это не значит, что упражнения для проблемных зон неэффективны — они прорабатывают мышцы и в общем делают фигуру подтянутее, тем самым приближая нас к цели.

Как убрать бока: эффективные советы

Чтобы тренировки были безопасными и приносили удовольствие, начинать всегда нужно с простой разминки. Разомните мышцы, как это делали на уроках физкультуры в школе и приготовьтесь преподать телу настоящий урок.

Самые быстрые результаты дает круговая тренировка. Это выполнение комплекса упражнений в несколько повторов, с обязательным перерывом перед каждым сетом (то есть последовательностью) в течение 30 секунд — одной минуты. Вначале постарайтесь сделать хотя бы 2-3 сета, со временем количество можно увеличивать.

Заниматься по программе нужно 2-4 раза в неделю. Отлично, если будет выбрано прохладное место для занятий — в идеале на улице, на свежем воздухе в утренние или вечерние часы.

Круговая тренировка: 8 упражнений для идеальной фигуры Прямая планка

При помощи этого упражнения живот станет упругим и рельефным, а бока исчезнут. Примите упор лежа на руках, вытянув тело в струну и удерживайте позицию, не прогибая живот, одновременно напрягая мышцы пресса. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.

Для каждого сета выбирайте разные виды планки — прямую, боковую, обратную. Не гонитесь за временем, стремясь простоять как можно дольше.

А вы знали?

Каждому человеку нужны жировые отложения. Ведь они выполняют ряд определенных функций. Так, стройная женщина носит на себе примерно 100 тысяч «лишних» калорий.

Выпрыгивание из приседа

Встаньте прямо, спина должна быть идеально прямой, а ноги на ширине плеч. На вдох сделайте присед таким образом, чтобы колени образовали прямой угол, на выдохе сделайте прыжок вверх, оттолкнувшись от пола ступнями. После этого вернитесь в исходную позицию. Повторите 15 раз.

На заметку!

В среднем в теле взрослого человека 50 миллиардов жировых клеток, и это больше, чем людей на Земле.

Велосипед

Во время этой физической нагрузки в работу включаются косые мышцы живота, как раз они и помогают прокачать тело и убрать обвисшие бока. Примите положение лежа, согните ноги в коленях, а руки положите под голову. Приподнимите плечи от пола и одновременно сделайте скручивание — сведите вместе левую руку в локте и колено правой ноги, затем повторите то же самое с другой рукой и ногой. Выполняйте задачу активно, динамично. Чем сильнее вы напрягаете ноги, чем больше нагрузка на пресс.

Интересный факт!

Исследования, проведенные в Университете Лаваля во Франции, показали, что умственные нагрузки могут сделать нас полными. Хотя мышление и концентрация требуют расхода калорий, они заставляют нас чувствовать себя голодными. !

Группе добровольцев предложили решить сложные задачи. Впоследствии оказалось, что все участники эксперимента во время каждого приема пищи съедали на 253 калории больше, чем те, кто не занят был умственным трудом.

Боковые наклоны

Сядьте на табурет. Спина должна быть прямая, ноги прикасаться к полу. Опустите руки вниз. Теперь делайте поочередно наклоны в правую и левую стороны, стремясь наклониться как можно ниже — как бы «растягиваясь». Проследите за тем, чтобы работали только мышцы пресса. Ягодицы не должны отрываться от стула.

Сделайте 15-20 повторов в каждую сторону.

При желании разнообразьте ежедневные тренировки другими упражнениями на стуле. Это универсальный домашний «снаряд», возможности которого поистине безграничны.

А вы знали?

У стройного и полного человека количество жировых клеток примерно одинаково. Тогда почему такая разница в весе? А дело в том, что жировая клетка имеет способность «раздуваться», увеличивая свой размер в большую сторону в 10 раз!

Планка с подъемом ног Примите позицию «Планка» — упор на вытянутых руках. Напрягите ягодицы и пресс, не округляйте и не прогибайте спину. Подберите живот. Теперь плавно, до максимума поднимайте вверх правую ногу и опускайте вниз. Повторите 15 раз, после чего проработайте левую ногу.

Интересный факт!

Женская грудь почти полностью состоит из жира. Вот почему во время диеты она уменьшается в объеме, а при увеличении веса становится особенно пышной.

Прыжки через скакалку

Одно из самых простых и легких упражнений, к тому же, энергозатратных. Американские исследователи выяснили, что оно позволяет потерять до 1000 килокалорий в час. Не зря его включают в свои тренировки боксеры!

Прыжки через скакалку приводят в тонус мышцы рук и ног, делают рельефным живот и более подтянутыми ягодицы. Существуют сотни вариантов прыжков — как для начинающего спортсмена, так и для продвинутого фитнесиста. При этом заниматься можно где угодно: скакалка — легкий и практичный инвентарь. Для начала достаточно сделать 20 прыжков, с каждой тренировкой количество нужно увеличивать, а также включать в фитнес-занятия новые варианты движений.

Факт!

Жировые клетки живут в среднем 10 лет. Но как только одна клетка умирает, организм делает все, чтобы на ее месте появилась другая. В среднем за одну секунду в организме человека погибает 150 жировых клеток.

Боковая планка со скрещенными ногами

Для проработки живота и боков эффективен еще один вариант динамичной планки. Чтобы «прокачать» тело, лягте на бок с опорой на правую руку, скрестите ступни таким образом, чтобы они были перпендикулярно голени. Поднимите бедра вверх, напрягая одновременно мышцы пресса, после чего опустите бедра плавно вниз.

Повторите упражнение 15 раз. В работе будут задействованы прямая и косая мышцы живота, что позволит скорее распрощаться с жировыми валиками на боках и сделать более красивой спину.

А вы знали?

В среднем люди поправляются на один грамм в день, и это кажется забавным фактом. Но если заняться математикой, становится ясно, что увеличение веса на 365 граммов в год после 25 лет приведет к тому, что когда вы отпразднуете свой 50-й юбилей, вы будете носить на себе «лишние» 9 килограмм. И это — при хорошем раскладе!

Боковое скручивание

Примите положение лежа на спине, руки разведите в стороны. Ноги приподнимите вверх и согните в коленях так, чтобы голени были параллельны полу. После этого втяните живот и прочувствуйте мышцы пресса. Не поднимая от пола поясницу, опустите колени сначала в левую сторону, затем вернитесь в исходную позицию. После этого в правую сторону и вновь в стартовую позицию. В каждом положении «фиксируйтесь» на 3-5 секунд. Повторите 15 раз в каждую сторону.

Комментарий экспертаСардор Рахимов, персональный тренер, мастер спорта по теннису, участник турниров серии ITF, ITF Futures, ATP Challenger

Жир в области талии и бедер — проблема многих людей. Обычно это просто генетика. Бороться с этой проблемой можно путем задействования мышц на боках, упражнениями: боковые планки, всевозможные скручивания в стороны. Но естественно, больший акцент надо ставить на диету.

Для составления диеты можно обратиться к диетологу, либо просто убрать из рациона пищу с высоким содержанием углеводов, глютен, не пить калорийные напитки (ограничиться водой, чаем или кофе без сахара и молока). Упражнения и диета в совокупности дают лучший результат.

Локальное похудение — явление никем не подтвержденное, из-за этого не стоит сильно переживать и использовать только боковые мышцы. Если вы активны, питаетесь правильно, в жизни много позитива и установленный режим, то у вас не будет никаких проблем.

Комментарий экспертаИрика Беспалова, диетолог, микробиолог, физиотерапевт, валеолог

Сжечь жир на боках помогут следующие упражнения:

1. Наклоны в сторону. Но делать их необходимо правильно. Тело нужно наклонять строго в бок, не наклоняясь при этом вперед и не заваливаясь назад. Если при наклонах в бок вы чувствуете, как сжимается складка на одном боку и растягивается мышца на другом боку — вы делаете упражнение правильно. Одна рука при наклонах заводится наверх и тянется в сторону наклона, вторая — вниз и тянется в противоположную сторону. Эффект усилится, если добавить в руки гантели.

2. Одновременный подъем ноги в сторону и наклон. Руки находятся за затылком с разведенными в сторону локтями. Одновременно происходит наклон строго в сторону и подъем одноименной ноги к локтю. При этом получается, что локоть и колено «встречаются» посередине. Бедро при подъеме раскрывается как можно шире.

3. Ноги поставить на ширину плеч и согнуть в коленях, поза «полуприсед». Ступни ног должны «смотреть» вперед. Одну руку убрать за голову, во вторую взять гантель. Оставаясь в таком положении, необходимо делать наклоны в сторону руки с гантелей.

4. Кручение хала-хупа. Это упражнение тоже эффективно убирает жир с боков. Но лишь в том случае, когда занятие в общей сложности длится не менее часа в день (с перерывами).

6. Растягивания. Поставить ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднять правую руку вверх и сделать наклон влево. Важно «растягиваться» медленно.

Каждое упражнение нужно делать не менее пятнадцати раз. Обязательно каждый день, а еще лучше — дважды в день.

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