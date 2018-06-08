Все самое главное о спортивном питании: рассказывает фитнес-тренер

У человека есть вечная проблема — он хочет получить результат быстро, в один момент. Люди думают, что, накупив массу разного спортпита, они сразу же получат впечатляющую мускулатуру. Кто-то даже доходит до стероидов, начинает их колоть. Это — большая ошибка, которая отразится на здоровье. Никто не хочет париться: можно же просто прийти в магазин и набрать всего подряд. Это неправильный подход.

Только начав заниматься спортом, не стоит сразу вводить в свой рацион продукты спортпита.

Существует множество различных видов спортивных продуктов питания. Протеины, аминокислоты, энергетики, жиросжигатели… Многие люди не разбираются, какое питание и для чего нужно. Спортпит никогда не заменит продукты питания. Поэтому для начала нужно настроить свое обычное питание.

По-хорошему, для этого сдают всевозможные анализы — например, генетический тест по всяким пищевым продуктам, который показывает, какую еду твой организм усваивает хорошо, а какую — плохо. Исходя из этого, составляется диета по обычным продуктам, и на ней «живем», занимаемся два-три месяца.

Вот дальше уже потихоньку можно подключать спортивное питание. Если ты сам не соображаешь в этом деле, то стоит попросить помощи у грамотного специалиста, именно грамотного, поскольку сейчас бывают всякие люди. Многие являются представителями магазинов спортивного питания, поэтому их цель — на вас нажиться. Как новичку они могут вам насоветовать чего-нибудь подороже и того, что на самом деле вам не нужно.

Грамотный же специалист подберет вам индивидуальную диету. Он убережет вас от беспорядочного потребления продуктов спортпита. Если ты свой организм не знаешь, то можешь сильно нагрузить пищеварительную систему. Это потом скажется на здоровье. А специалист все сделает как надо. Каждый человек индивидуален, и питание должно моделироваться соответствующе.

Спортпит — отличная помощь спортсменам. Если необходимо поддерживать исключительно здоровье или тонус, то можно вполне обойтись и без него. Если хочешь набрать массу, но у тебя худое телосложение, то тут без спортпита не обойтись точно.

В первую очередь, как уже сказал, я настаиваю сначала на правильном питании из обычных продуктов: рассчитываем общий каллораж, рассчитываем БЖУ, составляем меню (микроэлементы, фитоминералы) и только потом подключаем спортпит.

Если человек худой, и хочет набрать массы, но не получается — тогда используем гейнер (высокоуглеводный белковый коктейль) и креатин (витоминоминеральный комплекс). Если кому-то, напротив, надо похудеть — тогда берем элькарнатин, жиросжигатели — комплекс различных энергетиков. В результате — и чувствуешь себя хорошо, и есть не хочешь, и на тренировке активно работаешь.

Когда худеешь, калорий не хватает, организм начинает слабеть не только физически, но и психологически, поэтому будет неплохо оказать ему поддержку.

Вопрос решаем персонально с каждым человеком. Есть, например, люди от природы энергичные: зачем им лишние добавки?

Скажу про себя. Я плотно сижу на спортивном питании, я в этом соображаю и понимаю, что мне нужно.

Думаю, что 50% моего успеха достигнуто благодаря спортпиту.

Есть люди, которые не усваивают спортпит. Тут выход такой — либо добавляешь пищевые ферменты, либо вообще не принимаешь. Но если цель — набор мышечной массы, то спортивное питание просто необходимо. Всегда можно что-нибудь придумать. Повторю: все индивидуально.

У некоторых людей есть заблуждение — они относятся к спортивному питанию как к химии. Нужно понимать, что это — отдельные элементы из каких-то обычных продуктов питания. Тот же протеин считают химией — но это не так. Протеин — белок, он чуть-чуть переработан, чтобы организм лучше усваивал.

Мифы о продуктах спортивного питания постепенно разрушаются, сейчас это направление становится все популярнее.

Ими пользуются разные люди, даже те, кто спортом активно не занимаются — спортпит и в этом случае может быть полезен. К примеру, есть энергетики типа кофеина в таблетках. Можно не пить кофе, которое портит эмаль зубов, но употреблять кофеин, который в таблетках — и эффект сохранится, и по деньгам будет дешевле. Рекомендую также гуарану — это вид кофеина.

Помимо того, существуют всевозможные витаминоминеральные комплексы — в спортивных магазинах они круче аптечных, да и значительно дешевле. Для сна можно принимать мелатонин, он очень эффективен. А протеиновые батончики можно использовать вместо перекуса: это намного лучше, чем макдак.

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По просьбе overtime.life фитнес-тренер Высшей категории Игорь Бессмертный рассказывает о том, как правильно вводить в свою жизнь продукты спортивного питания

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