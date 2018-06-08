Почему у некоторых людей потеют руки

Повышенное потоотделение или гипергидроз бывает общим и локальным, например, постоянно потеют только руки. Это явление сопровождается мокрыми и холодными ладонями и с ним, хотя бы раз в жизни, сталкивался каждый. Но если проблема приобрела постоянный характер, то причины могут быть весьма существенными и лечение такой болезни никак не обойдется без специалиста.

А есть ли проблема?

В зависимости от ситуации человек потеет полностью или частично и это естественно, независимо от возраста и пола. Однако гипергидроз ладоней часто вызывает дискомфорт, как физический, так и психологический. Человек, страдающий подобным заболеванием постоянно терпит зябкость рук, причем и в жару и в холод. Кожа ладоней зудит и чешется, привлекает внимание своим постоянным покраснением. Люди, работающие руками, выполняющие скрупулезные точные действия, столкнувшись с подобной проблемой, часто вынуждены менять профессию. Пальцы скользят, мелкие детали и даже ложки и вилки во время прима пищи выпадают из рук. И это оказывается катастрофой. Для мужчин, привыкших выражать приветствие в виде рукопожатий, вечно мокрые руки вызывают даже не неудобство, а настоящую панику. Особенно во время деловых переговоров и встреч с друзьями. В итоге, у страдающих гипергидрозом рук ухудшаются коммуникативные навыки, появляются психологические комплексы, они стараются изолироваться от общества. Столкнувшись с подобной проблемой, ее обязательно нужно решать, выявлять и устранять причину, пока, казалось бы, пустяковая ситуация, не разрушила жизнь и здоровье.

Естественные причины потливости рук Обычно гипергидроз ладоней носит временный характер и является реакцией на происходящие события. Чаще всего это — психологический стресс, физическое перенапряжение, связанное со страхом или болью. Но также это может быть последствием резкого изменения погоды, например, увеличение окружающей температуры и при этом часто возникает нарушение терморегуляции организма. В итоге он реагирует активным выделением жидкости из конечностей. Но бывает, что потливость ладоней вызывают магнитные бури, повышенное атмосферное давление. В пожилом возрасте у людей часто развивается индивидуальная метеозависимость.

Еще одной естественной причиной потливых рук может быть частое употребление кофе и чая в течение дня и под воздействием кофеина происходит перевозбуждение нервной и кровеносной системы. По такому же похожему принципу на гипергидроз ладоней влияют алкоголь и наркотики. Они способствуют приливу крови к лицу и конечностям, жару в руках и усиленному потоотделению.

Часто итогом многолетнего табакокурения является застой в кровеносной системе нижних конечностей и спазмы мелких сосудов рук. В итоге увеличивается работа потовых желез и ладони становятся влажными.

Курсовой прием некоторых лекарственных веществ; гипотензивных и гормональных препаратов, анаболических и стероидных средств также может вызывать побочный эффект в виде чрезмерной потливости рук. Но данные причины гипергидроза ладоней вполне устранимы.

Гипергидроз — последствие болезни

Между тем, существует целый ряд заболеваний, провоцирующих появление вечно мокрых рук и в таких случаях следует немедленно обратиться в врачу-специалисту.

Например, болезни щитовидной железы, такие как зоб, микседема, тиреотоксикоз влияют на состояние кожных покровов рук, работу внутренних органов и центральной нервной системы. Тем не менее, нарушения эндокринного обмена успешно лечатся и вместе с ними исчезает и гипергидроз ладоней.

Некоторые заболевания сосудистой системы — гипертония, атеросклероз, вегетососудистая дистония влекут за собой сбои в тепловом обмене организма в целом и рук или ног в частности.

Органические поражения гипоталамуса — эндокринного центра управления терморегуляцией организма и любые патологии этого участка головного мозга в виде ишемии, кровоизлияния или опухоли ведут к неадекватному реагированию центральной нервной системы на жару или холод. Это в свою очередь, часто проявляется гипергидрозом ладоней, тремором рук.

Похожую реакцию вызывают и любые патологии надпочечников. Они приводят к дисбалансу жизненно важных гормонов — адреналина и норадреналина. Вообще любое нарушение обмена веществ, например, сахарный диабет, ожирение, изменяет некоторые функции кожи рук, ухудшает ее теплообмененные свойства и пагубно влияет на общую терморегуляцию организма.

Кожные болезни — аллергия, псориаз, дерматиты, часто поражают клетки кожи рук, ответственные за потоотделение, и вызывают его усиление.

При онкологических заболеваниях, острых лекарственных отравлениях, тяжелых вирусных и бактериальных инфекциях, пищевой интоксикации организма часто проявляется гипергидроз рук наряду с их отечностью, как последствие воспалительного процесса. И все-таки в большинстве этих случаев потливость ладоней и основное заболевание успешно лечится.

Что делать, если гипергидроз — навсегда

Однако у трех процентов населения Земли гипергидроз ладоней — наследственное явление, обусловленное определенными особенностями в строении кожи, потовых и сальных желез и их нервной иннервации — скорости и точности передачи импульсов.

В таких случаях лечить избыточную потливость конечностей бесполезно, но все равно ее можно минимизировать. Помимо специальных антиперсперантов, мазей и примочек из морской воды, сейчас для уменьшения потоотделения рук используют инъекции ботокса, слабое электрическое напряжение. Это на несколько месяцев блокирует работу потовых желез и временно меняет терморегуляцию конечностей. Но любой подобный метод следует проводить под контролем специалистов.

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