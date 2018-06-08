Диета для ленивых: минус 5 кг за 7 дней

Давно известно, что диеты, предполагающие жесткие ограничения в пище, и голодания, негативно влияют на здоровье человека. Сброшенные килограммы быстро возвращаются, поскольку организм перестраивается на экономный режим. Но если нужно быстро сбросить вес, то женщины готовы на любые ухищрения.

Нередко бывает, что диеты для ленивых, позволяющие избавиться от 5 килограмм за неделю — это единственный выход. Такие ситуации обычно возникают перед торжественными событиями. В статье узнаем о методиках такого похудения и рассмотрим меню на каждый день.

Минус 5 кг за неделю — это реально

Стремительная потеря веса обусловлена малым количеством поступающих калорий и биохимическими процессами, происходящими в теле человека. Поэтому все диеты отличаются жесткими условиями, которые нельзя нарушать.

Спонтанно съеденная пища из запретного списка сводит на нет все усилия.

Главные принципы всех быстрых диет: соблюдение питьевого режима — не менее 2 л жидкости в день. Основное количество должно приходиться на очищенную воду;

питание маленькими порциями через одинаковые временные интервалы. Такой подход не только способствует потере веса, но и препятствует возвращению лишних килограммов после окончания диеты;

поначалу выдерживать жесткие ограничения достаточно непросто. Лучше предварительно провести разгрузочный день или приготовить низкокалорийный ужин.

Необходимо помнить о спорте и ухаживать за кожей. Занятия фитнесом, массажные сеансы, тщательное очищение и иные приемы повышают упругость, поддерживают мышечную ткань в тонусе и улучшают фигуру.

Но во всем нужна умеренность. Активные занятия и строгое ограничение калорийности приводят к упадку сил и ухудшению самочувствия.

Кефирная диета

Узнаем, как кефирная диета для ленивых поможет сбросить минус 5 кг за неделю. Ниже приведено примерное меню на каждый день.

Если нужно сбросить вес в кратчайшие сроки, то следует приготовиться к тому, что пища будет скромной и одинаковой. Диеты, основанные на кефире, просты и доступны. Нет необходимости готовить сложную еду. Кисломолочные продукты можно пить в любом удобном месте.

Чтобы потерять 5 кг, необходимо употреблять только свежий кефир. Просроченные напитки и скудное питание провоцируют появление проблем со стулом. В составе должны находиться полезные биодобавки, а химических компонентов стоит избегать.

Главные принципы диеты: употреблять равное количество пищи через одинаковые временные интервалы;

пить только кефир 1% жирности;

исключить из меню соль и сахар.

Можно есть яблоки или кислые груши, отварной картофель без каких-либо добавок, пить минеральную воду только без газа. Овощи не должны содержать крахмала.

Расписание программы питания:

1 день — 1 кг кислых фруктов, 1,5 л кефира.

2 день — 4 клубня картофеля, 1 л кефира.

3 день — 1,5 л минеральной воды, 1 л кефира.

4 день — 500 г филе курицы, 1 л кефира.

5 день — 1 кг яблок, 1 л кефира.

6 день — 1 кг овощей, 1 л кефира.

7 день — повторение дня №3.

Наибольшим количеством позитивных свойств обладают овощи, приготовленные на пару. Чтобы улучшить вкус картофеля, его можно запечь. Для этого вымытые клубни заворачивают в фольгу и помещают в духовой шкаф.

Диета на зеленом чае

Эта программа питания позволяет избавиться от 5 кг за неделю. Эта диета для ленивых простая — напиток обладает мочегонным свойством, заглушает голод, предупреждает чрезмерное употребление пищи.

Вместе с жидкостью исчезают лишние сантиметры на талии и бедрах, силуэт обретает стройность. Меню на каждый день состоит только из продуктов, обладающих низкой калорийностью и несущих пользу здоровью.

Клео.Ру

Под запретом — любые жирные соусы, красное мясо, перловка и манка, сахар и мед. Большую часть рациона составляют овощи, молочные продукты, фрукты и питательные крупы. Чай должен быть крупнолистовой. Заварка в пакетиках для этой диеты не подходит.

Примерное меню на день:

1-й прием пищи: овсянка, чашка зеленого чая;

перекус: яблоко, чашка зеленого чая;

2-й прием пищи: суп на курином бульоне, чашка зеленого чая;

полдник: творог, чашка зеленого чая;

3-й прием пищи: овощи, кефир.

Зеленый чай позволяет наполовину сократить размеры порций. В результате уменьшается количество поступающих в организм калорий и сокращается объем желудка.

В промежутках между едой разрешено принимать напиток в чистом виде или с небольшим количеством обезжиренного молока. Максимальная суточная дозировка — 6 чашек.

Такая система питания имеет ограничения. Она противопоказана людям, страдающим от гипотонии и проблем с поджелудочной железой. Кроме этого, зеленый чай хорошо бодрит, поэтому его нельзя употреблять перед сном.

Диета «Любимая»

Это разновидность питьевой диеты для ленивых, в которую добавлены твердые продукты. Она также позволяет сбросить минус 5 кг за неделю. Для скорейшего избавления от лишних килограммов создано меню на каждый день. В конце диеты человек возвращается к привычному меню. Но изменять порядок дней нельзя. Необходимо точно придерживаться указанной схемы.

Принципы диеты «Любимая»:

Под запретом любые сладкие напитки. Питьевые дни основаны на употреблении бульонов на овощах или мясе, чая, кофе, воды, какао, отваров полезных трав.

Следует включать в рацион овощи, не содержащие крахмальных соединений. К ним относятся томаты, кабачки, баклажаны, перец.

Из списка разрешенных продуктов следует выбирать те, которые обладают наименьшим количеством жира. За счет этого уменьшается объем потребляемых калорий, и процесс избавления от лишнего веса проходит быстрее.

Чтобы избежать значительных колебаний количества сахара в крови, во время дней, основу которых составляют фрукты, необходимо выбирать низкокалорийные продукты.

Клео.Ру

творог с низким содержанием жира;

кефир;

яичный белок. Питание в белковые дни построено на мясе курицы или индейки. Но кожицу следует отделять от мякоти, и не употреблять в пищу. Дополнительно разрешены:

Рацион диеты на 7 дней

1 день — питьевой.

2 день — овощной.

3 день — питьевой.

4 день — фруктовый.

5 день — белковый.

6 день — питьевой.

На 7-й день необходимо выходить из диеты. В это время можно употреблять ту пищу, которая входила в меню в течение недели.

Чтобы закрепить достижения, нужно придерживаться такого рациона еще 2-3 дня. Допустимо перекусывать различными овощами и фруктами, пить кисломолочные продукты.

Примерное меню 7-го дня диеты:

1-й прием пищи — куриные яйца, чай;

2-й прием пищи — суп на овощном бульоне, тушеная фасоль;

3-й прием пищи — тушеное мясо, овощи.

Если во время этой программы питания употреблять запрещенные продукты, то вес будет уходить гораздо медленнее.

Гречнево-кефирная диета на неделю

Это одна из наиболее мощных диет для ленивых, позволяющая избавиться минус 5 кг лишнего веса за неделю. Помимо этого, наблюдаются такие эффекты, как очищение ЖКТ, повышение упругости кожи, уменьшение объемов. Для эффективности программы создано меню на каждый день. Углеводы, содержащиеся в крупе, придают сил, а после употребления кисломолочных изделий надолго остается чувство насыщения.

Нюансы: Дневное меню состоит из каши, приготовленной из 1 стакана гречневой крупы, и 1 л кефира.

Эти продукты можно принимать в пищу одновременно или по очереди.

Всего должно получиться 5-6 порций.

Под запретом находятся сахар и соль.

Пить жидкость следует в промежутках между едой.

Чтобы улучшить вкусовые характеристики гречневой каши, можно добавить к ней немного соевого соуса, зелень петрушки или сельдерей.

Один раз в сутки допустимо употреблять овощ — огурец, томат или морковь. Лучше, чтобы это был дополнительный прием пищи, который не совпадает с основным.

Наибольшим количеством положительных качеств обладает невареная, а запаренная каша. Для этого крупу помещают в термос и заливают кипятком в пропорции 1 к 2. Если подготовить ее с вечера, то на следующий день блюдо уже можно будет употреблять в пищу.

Поддержание полученного результата

раз в неделю проводить разгрузочные дни;

продолжать питаться небольшими порциями;

исключить из рациона вредную пищу;

сократить употребление соли. Набрать лишний вес обратно можно еще быстрее. В течение первых семи дней возможно увеличение массы тела на 30% за счет возвращения потерянной жидкости. Чтобы удержать положительный результат, необходимо следовать определенным правилам:

Немаловажно вести активный образ жизни. Занятия танцами, фитнесом, велосипедные прогулки и иные формы физических упражнений помогут разнообразно проводить свободное время и положительно скажутся на фигуре. Употребление пищи в обычном режиме приведет к быстрому возращению лишнего веса.