Как быть красивой без макияжа?

Когда нанесение макияжа занимает много времени, процедура становится утомительной и превращается в повинность. Многие девушки не могут выйти на улицу без нескольких слов макияжа, скрывающего дефекты. Подлинная естественная красота зарождается внутри организма, важно уметь ее поддерживать. Если прислушаться к этим советам, то на макияж будет уходить гораздо меньше времени, он перестанет быть необходимостью.

Увлажнение кожи

Здоровая кожа выглядит намного красивее, чем лицо, покрытое тональной основой. Для того, чтобы кожа выглядела красиво, она должна ежедневно получать необходимое количество жидкости. Для увлажнения кожи нужно пить как можно больше воды, а также использовать увлажняющие косметические средства. Лучшими косметическими продуктами являются органические, в составе присутствуют только натуральные продукты, они не вызывают раздражений.

Уход за бровями

Брови меняют облик, от их формы зависит, насколько стройным и гармоничным будет выглядеть лицо. Уход за бровями не ограничивается удалением лишних волосков, в последние годы актуальность удерживает естественная форма бровей. Для того, чтобы брови не были слишком тонкими, они должны отрастать естественным образом, затем форма подвергается коррекции.

Для негустых от природы бровей предусмотрена процедура микроблейдинга, специалист поможет выбрать подходящую форму бровей.

Замена тональной основы на BB-крем

Это еще одна актуальная тенденция, замена неестественного тонального покрытия на легкий невесомый BB-крем. Хороший BB-крем подбирается под тип и потребности кожи, средство может матировать, увлажнять, питать. Лучшие производители используют лишь натуральные компоненты, такие крема будут однозначно полезными для кожи. Любой BB-крем можно наносить только на тщательно очищенную кожу.

Очищение

Средства для очищения призваны защищать кожу от бактерий, частичек пыли и других загрязнений, удалять излишки кожного жира. Плохое очищение становится причиной образования прыщей. Средства для очищения не должны содержать спирта, приветствуется смягчающие добавки, к примеру, глицерин.

Уход за губами

В сумочке любой женщины всегда должен лежать бальзам для губ, в любое время суток и в любой сезон. Привычка пользоваться бальзамами для губ делает кожу гладкой, очертания губ становятся более отчетливыми, необходимость использования помад становится более редкой.

Корректор

Для того, чтобы скрыть дефекты на коже, нет необходимости использовать тональную основу, ее роль выполняют BB-крем и корректор. В зависимости от типа корректора он наносится под крем или сразу же после нанесения крема. С помощью корректора можно не только скрыть несовершенства, но и уравновесить черты лица, изменить форму.

Еженедельное использование скрабов

Скраб нужен для механической очистки кожи, он отшелушивает отмершие клетки кожи с поверхности, устраняет бактерии и загрязнения. Скраб можно купить или приготовить самостоятельно на основе сахара и яйца, натуральные средства будут самыми полезными. Для того, чтобы параллельно с очищением дать коже питание, можно добавить в скраб оливковое или кокосовое масло. После обработки скрабом кожу лица нужно промыть теплой водой, а затем нанести увлажняющее или питательное средство. Ежедневное использование скраба избавит от необходимости маскировать кожные несовершенства под макияжем.

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Преимущества естественной красоты перед макияжем очевидны, она будет сопровождать круглые сутки семь дней в неделю, не требуя многочасового нанесения огромного количества средств. Восприятие со стороны зависит от состояния кожи и выражения лица, поэтому секрет красоты и уверенности в себе прост — это уход за кожей и улыбка.

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