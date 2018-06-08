10 действенных способов, как быстро заснуть

Порой бывает так, что уснуть просто невозможно. Бессонница посещает в любом возрасте, а причины ее возникновения могут быть совершенно разными, от усталости после насыщенного трудового дня до неподходящей температуры в комнате. В результате человек ворочается с боку на бок всю ночь, а наутро оказывается в разбитом состоянии. Естественно, плохой сон ухудшает здоровье, да и работоспособность при такой напасти стремится к нулю. Приводим практические советы — что же делать, чтобы время отдыха использовалось максимально полно? Какие способы подходят для того, чтобы заснуть как можно быстрее?

Выпейте стакан молока

Это средство было известно еще нашим бабушкам — и на ночь они нередко старались напоить нас теплым молоком. Наверняка они не понимали тонкостей механизма действия этого способа, но он точно работал. Собственно, и во взрослом возрасте ничего не поменялось: в молоке содержится альфа-лактальбумин. Это вид белка, который очень богат триптофаном. Именно он лучше всего способствует синтезу в организме мелатонина. Это гормон, отвечающий за регуляцию биоритмов и позволяющий заснуть с наступлением темноты. Кроме того, в молоке содержится довольно большое количество кальция — а он в свою очередь помогает триптофану усваиваться максимально хорошо и быстро.

Отключите трекер сна Тот случай, когда лучшее определенно стало врагом хорошего. Многие фитнес-браслеты имеют встроенную функцию измерения качества сна — и по этой причине их обладатели вдруг начинают спать гораздо хуже, чем те, кто не используют для подобных целей каких-либо гаджетов. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными: те, кто постоянно следят за результатами качества своего сна, часто испытывают повышенную ответственность за него, а уровень тревожности возрастает. У этого явления есть даже собственное название — «орфосомния». Другими словами, человек, озабоченный улучшением качества своего сна, по сути, ухудшает его.

Медитируйте перед сном

Самый простой способ медитации, который подойдет даже тем, кто намерен предаться этому занятию впервые, — расслабиться и сосредоточиться на дыхании. Очевидное преимущество медитации — практически сразу после начала ее выполнения в организме снижается выработка гормона кортизола, который синтезируется от стрессовых состояний и усталости человека и мешает нормальному производству мелатонина.

Сделайте кровать местом только для сна Соблазн проверить почту или полистать френд-ленты в соцсетях перед сном часто оказывается очень велик, и это чаще всего мешает заснуть. Дело в том, что мозг привыкает к активности, а мелатонин вырабатывается минимально, поскольку перед глазами постоянно находится яркий экран.

Лучше всего завершить все дела, связанные с компьютерами или смартфонами, за час до сна. Да и читать книги не в постели, а в кресле, чтобы отправиться в кровать уже именно для засыпания без проблем.

Включите кондиционер или откройте окно

Медики довольно давно твердят о пользе прохлады в спальне: в идеале температура воздуха не должна превышать 20 градусов. Это помогает снизить температуру тела — и после укутывания теплым одеялом оно поскорее захочет отдохнуть и расслабиться, что и будет способствовать быстрому засыпанию.

Задерните шторы и выключите свет

Как ни банально это звучит, мозг воспринимает сигналом ко сну полную темноту. Этот рефлекс выработался еще во времена жизни в пещерах, когда с окончанием дня становилось опасным выходить наружу. До сих пор некоторые маленькие дети живут именно в таком ритме — встают с восходом и начинают тереть глаза на закате. Кстати, задернутые шторы позволят поспать подольше и утром — а это тоже влияет на качество самого сна.

Моргайте

Этот метод не всем помогает, но попробовать в любом случае стоит — вдруг с вами все сработает безукоризненно? Нужно просто моргать безостановочно в течение минуты — через это время с большой вероятностью захочется спать.

Считайте от 100 до 0 Этот способ относится к методам активной медитации и работает практически у всех, кто мучается от невозможности уснуть быстро. Нужно произносить про себя числа в обратном порядке, от 100 до 0. Делается это на размеренном выдохе, а само число нужно представлять цифрами — например, вы будете рисовать их в своем воображении мелом на асфальте. Очень важно сконцентрироваться на этом занятии — что может оказаться не таким простым делом. Если вы собьетесь — снова начинайте отсчет со 100. В большинстве случаев уже ближе к 60 человек оказывается глубоко и мирно спящим.

Накройтесь тяжелым одеялом

По какой-то причине синтез окситоцина — гормона радости — начинает работать в усиленном режиме, если мы ложимся спать под тяжелое, толстое одеяло. Психологи уверяют, что именно таким образом компенсируется наша потребность в объятиях, а некоторые сравнивают это состояние с неким подобием возвращения в безопасный и комфортный возраст эмбриона. Окситоцин запускает производство в организме того же мелатонина — и желание уснуть приходит очень быстро. Кстати, именно эту схему наше тело пытается проиграть, когда отправляет нас посреди ночи к холодильнику за порцией шоколада или мороженого при невозможности уснуть.

Повесьте ловушку для сна у кровати

Если такой способ работает с маленькими детьми — он наверняка поможет и взрослому человеку. Мерно покачивающиеся перед глазами перышки и бусинки довольно скоро заставят вас ощутить непреодолимое желание спать — а ведь именно к этому вы и стремились. Можно купить готовый «ловец снов» или же изготовить его самостоятельно.