Это шок: звезды в купальниках без фотошопа

Если вы думаете, что не готовы к лету и сезону отпусков, посмотрите эти фото — голливудские звезды без стеснения демонстрируют свои формы и не переживают из-за лишнего веса. BeautyHack попросил фитнес-тренера Анну Еременко прокомментировать фигуру знаменитостей и рассказать, кому из них не мешало бы заняться собой.

У Дакоты хорошая пропорциональная фигура, но, на мой взгляд, ей не хватает объема в ягодичной области. Актрисе я бы посоветовала регулярно выполнять упражнения с фитнес-лентами, чтобы сделать ягодицы более округлыми.

Кэти Перри

Кэти Перри обладает шикарными пропорциями фигуры от природы, но ей не хватает немного упругости тела в целом. Правильно подобранный сбалансированный рацион питания еще больше подчеркнет ее талию за короткий период времени, а благодаря упражнениям, направленным на все группы мышц одновременно, тело станет подтянутым, и кожа приобретет упругость.

У Джессики отличная подтянутая спортивная фигура. Возможно, ей стоит немного пересмотреть питание и добавить силовые с упором на спину и ягодичные мышцы, чтобы очертания талии стала более выразительными, а фигура приобрела форму песочных весов.

На мой взгляд, Скарлетт не помешало бы немного похудеть, чтобы уменьшить объем рук, избавиться от небольшого жирка на животе и, в целом, сделать тело подтянутее. Правильное питание и базовые упражнения незамедлительно дадут результат. А также, для того, чтобы приобрести плоский животик, ей бы здорово помогло такое упражнение, как вакуум для живота.

Ферги

Ферги прекрасна — красивое подтянутое тело и безупречные ягодицы. Стоит только сделать живот более плоским, а поможет ей в этом упражнение «вакуум для живота». Чтобы его повторить, сделайте выход и с усилием втяните живот — «вакуум» лучше выполнять, лежа на спине с согнутыми в коленях ногами.

Как и в случае со Скарлетт, Леди Гаге необходимо немного похудеть, убрать 5-7 лишних килограммов, которые выражены на животе, руках, бедрах и складках в подмышечных впадинах. Ее фигура имеет хорошие пропорции, надо лишь сделать упор на питание и спорт — выполнять упражнения для укрепления мышечных групп и добавить функциональные упражнения (например, берпи, рывки, свинги и прыжки).

Фигура Марты для многих считается идеалом — она худая как тростиночка, но при этом спортивная. Модель следит за своим телом и сумела привести его в подтянутую форму. На мой взгляд, Марте необходимо немного нарастить мышечную массу в области ног, бедер и ягодиц. Ей также нужен сбалансированный рацион, ориентированный на набор мышечной массы, и упражнения для ног и ягодиц с весами, фитнес-лентами и утяжелителями.

Кейт необходимо скинуть лишних 10-15 килограммов и при этом сделать упор на правильное питание, которое поможет избавиться от целлюлита в ягодичной области. Закрепить результат стоит правильно подобранной программой тренировок и, естественно, не употреблять много сладкого и мучного.

Дрю Берримор

Мне кажется, Дрю необходимо уменьшить жировую прослойку в области живота и рук, а также улучшить качество тела в целом. Программа питания с дефицитом калорий, эффективные упражнения на все группы мышц и сочетание кардио и силовых тренировок здорово ей в этом помогут. Кстати, косметологические процедуры тоже лишними не будут.

У Беллы очень красивая женственная фигура, в ней все прекрасно. Тонкая талия, округлые ягодицы, худенькие, но спортивные руки — мечта мужчин. Чтобы добиться таких форм, модель много бегает, занимается боксом и тренируется с гантелями, а сексуальных изгибов добивается с помощью боди-балета.

Дженнифер стоит немного убрать живот и подкачать ягодицы, тем не менее она выглядит прекрасно на фоне своих сверстниц, нужно лишь еще больше подчеркнуть ее достоинства. Избавиться от вывалившегося живота лучше всего поможет такое упражнение, как вакуум. Не стоит забывать и о соблюдении индивидуального сбалансированного плана здорового питания — это скорректирует талию прекрасной Дженнифер и сделает ее более выразительной.

Считаю, что Бритни выглядит прекрасно — нужно лишь немного подкачать ягодицы и пресс, подтянуть тело в общем и сделать кожу более упругой. Рецепт все тот же — здоровое питание и спорт. Бритни не нужно ни худеть, ни набирать, а просто внести в свой рацион полезные здоровые продукты и отказаться от вредных привычек.

Ума Турман — красивая и привлекательная женщина, она отлично выглядит и станет еще прекраснее, если с помощью правильного питания и спорта уберет небольшой животик, скорректирует талию и подкачает ягодицы и заднюю часть бедра. Подойдут такие упражнения, как становая тяга, приседания на одной ноге и скручивания.

У Дженнифер просто невероятные пропорции от природы! Красивейшая тонкая талия, которую просто нужно немного подтянуть. Для актрисы достаточно будет убрать целлюлит при помощи правильного питания и спорта, и тогда ее фигура обретет еще более совершенный вид.

Риз стоит избавиться от лишних килограммов, и тогда ее фигура обретет нужные очертания — актриса тоже обладает хорошими пропорциями от природы. Соблюдение правильного питания и выполнение упражнений на все группы мышц помогут Риз обрести красивые подкачанные руки, плоский живот, тонкую талию и подтянутые ягодицы. Основа любых изменений в трансформации тела — это пища, поэтому очень важно следить за тем, что мы едим.