Как ухаживать за кожей летом?

Для многих лето — это любимое время года, когда можно ходить на пляж и носить яркую модную одежду. Но даже у такого хорошего сезона есть свои недостатки, летняя жара пагубно влияет на кожу, негативное воздействие усугубляется ультрафиолетовыми лучами. Для того, чтобы минимизировать вред для кожи, нужно воспользоваться этими небольшими хитростями.

Увлажняй свое тело

Главный компонент для здоровья кожи — это вода, из нее состоит около 65% тела человека. Роль воды заключается в поддержании нормального функционирования всех органов, а также в выведении токсинов. Определить степень увлажненности организма можно по коже, при обезвоживании она приобретает нездоровый оттенок и начинает шелушиться. Если тебе трудно заставить себя пить простую воду, то можно добавить в нее немного лимонного сока или семена фенхеля, получается вкусный напиток, состоящий не только из воды, но и из антиоксидантов.

Ешь овощи и фрукты

Для здоровья кожи очень важны антиоксиданты, особенно в жаркий сезон, когда кожа подвергается преждевременному старению из-за солнечного ультрафиолета. Больше всего антиоксидантов содержится в овощах и фруктах, для насыщения питательными веществами их рекомендуется употреблять не менее пяти порций в день.

В овощах и фруктах присутствует много воды, поэтому их регулярное употребление полезно для кожи и всего организма вдвойне.

Пользуйся солнцезащитным кремом

На время лета использование солнцезащитного крема должно стать обязательным правилом, даже если ты планируешь выйти из помещения всего на несколько минут. Даже рассеянные солнечные лучи, которые попадают в дом, могут оказать негативное влияние на кожу, действие прямого ультрафиолета в разы агрессивнее. Прямое воздействие солнечного света вызывает сухость и преждевременное старение кожи, поэтому перед каждым выходом необходимо убедиться, что все открытые участки тела находятся под защитой.

Соблюдай режим ухода за кожей

Для того, чтобы уход за кожей приносил пользу, он должен быть регулярным. Если очищение стабильно будет происходить через определенные промежутки времени, то кожа не будет становиться питательной средой для развития бактерий. Каждый день нужно очищать, тонизировать и увлажнять кожу, это поддержит здоровье кожи и ее способность противостоять негативным факторам внешней среды.

Избегай агрессивных химических средств

В жарко время года косметические средства с активными компонентами в составе могут приносить больше вреда, чем пользы. Летом нужно избегать отбеливающих средств и стойкого макияжа, при необходимости наносить макияж его нужно смывать сразу же после возвращения домой.

Проводи глубокое очищение

Каждый 2-3 недели нужно проводить процедуры глубокого очищения кожи лица, повседневное очищение может не убрать все загрязнения, что станет причиной появления прыщей и угрей. Регулярное посещение косметолога или использование домашних средств для глубокого очищения сделают кожу гладкой, снизит вероятность появления акне.

Больше находись в помещении

Во второй половине дня солнце становится более агрессивным, важно избегать его воздействия. Без необходимости лучше не выходить на улицу в пиковые часы солнечной активности, если есть необходимость, то важно защитить себя от теплового удара и ультрафиолета.

Хорошо высыпайся

Во время хорошего ночного сна кожа расслабляется, наутро она становится свежей. Расслабление необходимо для поддержания здоровья и устойчивости к внешним факторам. Недостаток сна сразу же отражается на внешнем виде кожи лица. Спать нужно не менее семи часов каждую ночь, это полезно не только для кожи, но и для все организма.

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