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Тест: что вы знаете о своем теле?
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Тест: что вы знаете о своем теле? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Тело человека — самый удивительный феномен, который мы только можем себе представить. На самом деле, каждый из нас настоящий супергерой. Точнее, наш организм, который способен на потрясающие рекорды.
Мы же эксплуатируем его возможности, но редко задумываемся о том, как у нас все устроено. Конечно, если мы чувствуем себя хорошо, и не занимаемся медициной профессионально. А зря. Ведь наше тело скрывает самые странные секреты. Предлагаем проверить вас свою эрудицию, вспомнить школьные уроки анатомии и пройти наш тест.
Женский форум
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