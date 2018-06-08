6 категорий мерзости: ученые назвали самые отвратительные вещи в мире

Самые отвратительные вещи в мире на самом деле полезны и даже необходимы человеку. Группа ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины доказала, что без этих 6 наиболее мерзких на свете вещей наш вид просто не смог бы выжить!

Защита брезгливостью

Все потому, что сильное чувство отвращения, так же как и сильная брезгливость, являются эволюционным способом защитить человека от патогенов и других видов инфекционных угроз. Проще говоря, вы на интуитивном уровне чувствуете опасность заражения и сознание реагирует на это брезгливостью.

Гигиена

Почему нам так неприятны люди, от которых плохо пахнет? Или те, кто пренебрегает элементарными правилами гигиены? Да, все дело в эволюции. Не следящие за собой люди потенциально подвержены большей угрозе заражения, а значит и более опасны для окружающих.

Половые излишества

Беспорядочные связи с лицами другого (а тем более одного и того же) пола позитивно оцениваются разве что в анекдотах. В реальности же мы подсознательно воспринимаем таких людей не только как ненадежных партнеров, но и как вполне вероятных переносителей опасных болезней. Вот и держимся от них подальше.

Атипичный внешний вид Сознательно мы все сочувствуем людям с инвалидностью. Но подсознательно, к сожалению, мы очень от них далеки. Аномальные части тела, деформации, хриплый, явно нездоровый кашель — вы тут ни при чем, эволюция буквально приказывает отойти в сторону.

Повреждения

Примерно то же самое относится и к любым признакам инфекции на поверхности тела. Даже излишне жирная кожа уже отталкивает: подсознательно мы предполагаем, что такой человек болен. Фурункулы и гнойные выделения также вызывают однозначно негативную реакцию.

Испорченная пища

Конечно, не вся брезгливость завязана на других людях. Явные признаки гниения на продуктах питания точно так же кажутся нам отвратительными, поскольку несут потенциальную опасность: можно отравиться и заболеть.

Интуитивная среда безопасности

Удивительно, но наука пришла к пониманию того, как передаются болезни только в XIX веке. А интуитивно человек знал о возможности заражения всегда, просто не всегда имел возможности его избежать. Иногда наперекор эволюционным механикам идут уже созданные человеком структуры — во время эпидемии средневековой чумы люди, вопреки голосу разума, собирались в общественные дома для молитвы, где инфекции распространиться было гораздо проще.

Мужской и женский взгляд

Кроме того, в процессе исследования стало понятно и то, почему женщины в принципе брезгливее мужчин. Дело в том, что представители сильного пола в среднем более готовы к риску, дамы же в гораздо большей степени стремятся себя обезопасить.