5 признаков расстройства пищевого поведения

Признак №1 Ваша голова постоянно занята мыслями о еде и ЗОЖ. А между тем только в США 30 млн человек заработали расстройство пищевого поведения в попытках стать красивыми, стройными и питаться как-то по-особенному. Если вы постоянно думаете о том, чего бы правильного съесть и считаете калории, то у вас проблема.

Признак №2 Это какая-то поголовная беда — все стараются питаться правильно, но при этом постоянно хотят есть. Обратная сторона медали — попытка покормить близких. Участники Миннесотского голодного эксперимента 40-х годов рассказывали, что во время 13-месячных жестких ограничений в питании у них возникало желание постоянно читать поваренные книги.

Признак №3 Ты можешь даже не замечать проблемы с едой, но организм сигнализирует другими признаками. Например, ты все время мерзнешь. Когда процент жира в организме слишком маленький, телу сложнее справляться с теплообменом, и это не единственная проблема со здоровьем, с которой сталкиваются «обезжиренные» люди.

Признак №4 Страдающие расстройством пищевого поведения настолько зацикливаются на своем теле, что чувствуют потребность ощупывать свои складочки после каждого приема пищи, измерять параметры фигуры в сантиметрах или регулярно взвешиваться, чтобы унять тревогу. Если после обеда ты идешь на весы или хватаешься за сантиметр, то пора бить тревогу.

Признак №5 О спорт, ты жизнь, только тогда, когда эти понятия не заменяются. Часы, проведенные в спортзале, вместо общения с близкими. Вина за пропущенную тренировку, похоже вам пора беспокоиться о своих пищевых привычках.