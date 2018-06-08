Как живут люди с биполярным расстройством

Только представьте: вы счастливы, вам хочется работать, жить, любить, ваше тело не знает, что такое усталость. Но в один день все идет под откос: вы просыпаетесь с болью в груди, на вас давит тоска и отчаяние. За один день вы превращаетесь из бодрого человека в депрессивного. Если вы думаете, что так не бывает, то вы сильно ошибаетесь.

От мании до депрессии

Согласно статистике, около 3-7% всего населения Земли склонны к биполярному расстройству. Болезнь не обходит и голливудских звезд, которые все чаще говорят о своих психических проблемах. Среди знаменитостей жалуются на психику Мэрайя Кэрри, Лили Аллен, Кэтрин Зета-Джонс , Жан-Клод Ван Дамм. Не так давно и известный рэпер Канье Уэст рассказал о том, что год назад ему диагностировали психическое расстройство. Исходя из строчек в его последнем альбоме становится понятно, что ему диагностировали биполярное расстройство. По предположениям, до недуга его "довела" популярная супруга Ким Кардашьян и ее выходки. Впрочем, рэпер не комментирует эту версию и считает свое расстройство суперсилой.

Тем не менее можно сказать, что ему повезло: зачастую люди, у которых диагностируют подобную болезнь не находят в себе силы поделиться проблемами с родными и рассказать близким о своем диагнозе. Даже в клинику обращаются только некоторые, в тот момент, когда болезнь уже начинает разрушать их жизнь.

Это не раздвоение личности

Ранее биполярное расстройство имело название "маникально-депрессивный психоз". Для него характерна смена двух различных психоэмоциональных состояний: ощущение подъема и радости сменяются тяжелой депрессией. Даже не стоит искать причины резкой смены настроения — процессы связаны с биохимией мозга.

Конечно, у каждого из нас бывают перепады настроения. Но у здоровых людей они редкие или непостоянные. А люди с биполярным расстройством буквально постоянно качаются на эмоциональных "качелях". Нередко смена настроения влечет за собой отсутствие аппетита, бессонницу и социопатию. Нередко пациенты с таким расстройством в период мании тратят много денег, соглашаются на опасные приключения, вступают в беспорядочные сексуальные связи или принимают наркотики.

Случается и так, что во время протекания расстройства у пациента наблюдается относительная стабильность. Такие периоды могут продолжаться от недели до нескольких лет. В других же случаях смена настроения происходит резко и на пустом месте. Это существенно истощает нервную систему, в связи с чем в период депрессии у пациента появляются мысли о суициде.

Чаще всего болезнь встречается у молодых людей 15-30 лет, и в числе первых причин — генетическая предрасположенность, нарушение биохимических процессов в мозге (сбой гормонального баланса) или сильные стрессы. Удивительно, но в момент промежутка пациент чувствует себя нормально и не может понять, что с ним могли происходить какие-либо странности. Кроме того, человек может вовсе забывать о болезни, а внезапная ремиссия способна длиться до десяти лет. Увы, количество фаз и их порядок предугадать невозможно.

Выход из ситуации

Самое главное в этой проблеме — вовремя угодить в руки квалифицированных специалистов, которые помогут справиться с биполярным расстройством. К сожалению, невозможно самостоятельно остановить эмоциональные качели. ​До конца это расстройство не лечится, но благодаря психотерапии и специальным средствам человек может комфортно жить, отслеживая и зная, когда наступит следующая волна. Запомните, что только специализированный врач сможет правильно поставить диагноз и прописать необходимые препараты, которые способны снизить частоту фаз. Терапию назначают не на всю жизнь, а лишь на какой-то период времени, в зависимости от тяжести и частоты обострений.

По словам психотерапевтов, помимо медикаментозного лечения важна и поддержка близких, понимание того, что у человека действительно есть проблемы.