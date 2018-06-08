Зверобой при гастрите — польза и возможный вред

Достаточно часто в современном мире у людей встречается гастрит. Неправильное питание и нездоровый образ жизни тому причина. МедикФорум решил разобраться, можно ли гастрит вылечить народными средствами.

Что такое гастрит?

Гастрит — это патология характеризующаяся воспалением слизистой оболочки желудка. В подавляющем большинстве случаев причиной ее возникновения является вредоносный организм Helicobacter pylori. Кроме того развитию гастрита способствуют: •несбалансированное питание; •частые стрессы; •курение; •злоупотребление алкогольными напитками и т. д. Диагноз гастрит может быть поставлен только врачом, после проведения специальных аппаратных исследований желудка. Лечение недуга производится посредством: •правильного питания; •применения медикаментозных препаратов; •средств народной медицины, в том числе зверобоя. Все перечисленные методы борьбы с гастритом, могут комбинироваться. Медикаментозное лечение и диеты назначаются исключительно лечащим врачом. Самолечение может стать причиной ухудшения клинической картины.

Терапия народным средствами, в том числе с использованием зверобоя, может быть проведена в индивидуально порядке, но посетить врача все же следует, только это может гарантировать правильность постановки диагноза.

Основные признаки гастрита

Как и все недуги желудочно-кишечного тракта, гастрит имеет массу симптомов, возникновение которых, является поводом нанести визит гастроэнтерологу. Основные признаки воспаления слизистой оболочки главного пищеварительного органа — желудка, таковы: •тяжесть внизу живота; •изжога; •частая отрыжка; •тошнота, переходящая в рвоту; •запоры и поносы; •вздутие живота; •избыточный метеоризм; •присутствие неприятного запаха изо рта. Как правило, все вышеперечисленные симптомы периодически возникают у каждого человека. Это не повод поднимать тревогу. Озаботиться посещением гастроэнтеролога следует лишь в том случае, если признаки гастрита скомбинированы или наблюдается их протекание на протяжении длительного времени.

Формы заболевания

Гастрит, как и любая другая патология ЖКТ имеет массу классификаций. По большей части пациенту следует знать о двух формах: острой и хронической. Первая возникает спонтанно, ее результатом может быть отравление или резкое изменение микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Как правило, благодаря своевременной терапии, острая форма может быть быстро вылечена. Симптомы острого гастрита ярко выражены. Не заметить их очень сложно. Хроническая форма способна протекать десятилетиями. Человек может не знать о том, что у него гастрит. Как правило, симптомы хронического гастрита неочевидны. Он выражается в спонтанно возникающей изжоге, после потребления в пищу тяжелой пищи или физических нагрузок после еды. Современная медицина способна излечить любую форму гастрита и не дать перерасти патологии в язву. Важно лишь своевременно обратиться к доктору. Нередко гастрит полностью вылечивается с помощью средств народной медицины, в частности посредством приема настоев, основой для изготовления которых служит зверобой.

Как лечить гастрит зверобоем?

Для борьбы с гастритом используется настой зверобоя. Он способствует снятию воспаления и успокоению поврежденной слизистой оболочки главного пищеварительного органа. Настой изготавливается следующим образом: •необходимо взять стакан кипятка и большую ложку сушеного зверобоя; •траву залить горячей водой и оставить настаиваться примерно на 20 минут; •после следует процедить настой.

При настаивании и для приема, не следует помещать настой в емкости из металла. Зверобой содержит большое количество аскорбиновой кислоты и прочих веществ, активно вступающих в реакцию с металлом, следствием чего является снижение их концентрации и лечебных возможностей лекарства. Настой зверобоя принимается сразу после еды, по 1 большой ложке. Зверобой можно использовать не только для лечения заболевания, но и для профилактики. Невзирая на то, что зверобой при гастрите можно принимать без консультации с лечащим специалистом, делать это нужно с осторожностью. Имеется вероятность того, что настой зверобоя может усилить болевые ощущения и частоту спазмов в желудке. В такой ситуации следует прекратить принимать настой и попробовать другой метод народной или традиционной медицины.

Меры предосторожности при лечении гастрита

Следует помнить, что лекарства, изготавливаемые на основе зверобоя (в том числе настой, описанный выше) способны оказывать влияние на различные системы организма. Их прием может поспособствовать избавлению от гастрита, но в то же время, негативно воздействовать на другие органы. Это возможно при многих состояниях организма. Если пациент страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и при этом у него был выявлен гастрит, требующий приема обезболивающих лекарственных средств, то не следует вносить в курс лечения зверобой. Это обусловлено тем, что зверобой может действовать не только как антисептик, но и как кардиопрепарат. Специалистами выявлено влияние препаратов на основе зверобоя на лекарства, корректирующие свертывание крови. При комбинировании этих медикаментозных средств, могут проявляться различные побочные действия. Зверобой не рекомендуется при следующих состояниях: •беременность; •высокая температура; •гипертония и гипертензия; •стресс (при приеме антидепрессантов).

В процессе прохождения курса лечения с помощью медикаментов, основой которых является зверобой, следует воздержаться от приема солнечных ванн. Это обусловлено тем, что зверобой способствует возникновению повышенной чувствительности кожных покровов к солнечным лучам, вследствие чего, можно легко получить ожог. Делая вывод из всего вышесказанного, следует отметить, что зверобой является отличным средством при лечении гастрита и ряда других патологий, протекающих в ЖКТ, но он может быть использован далеко не всеми людьми, страдающими подобными заболеваниями. С уверенностью можно сказать, что зверобой не способен привести к фатальным последствиям, поэтому препараты на его основе можно принимать без рецепта. Следует лишь следить за состоянием организма и при симптомах, перечисленных выше, прекратить прием или проконсультироваться с врачом. Ранее врачи рассказали о пользе и вреде винограда.