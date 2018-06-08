Анорексия и булимия — две крайности неправильного питания

Все еще огромное количество людей не понимает важности правильного питания для здорового функционирования организма. Несмотря на то, что с каждым годом цивилизованное общество все больше тяготеет к здоровой пище и пропагандирует активный образ жизни, основная масса населения не прониклась этой идеей и продолжает засорять организм вредными продуктами, к тому же неправильно употребляемыми. А между тем все обстоит довольно серьезно и в результате несбалансированного питания можно гарантированно получить такие тяжелые болезни, как сахарный диабет, гипертония, ожирение, сердечные заболевания и даже рак. МедикФорум выяснил, чем опасны пищевые расстройства.

Какие пищевые расстройства бывают?

В ряду этих болезней оказались анорексия (отсутствие аппетита) и булимия (неконтролируемое обжорство). При анорексии появляется стойкое отвращение к пище, что приводит к истощению организма и критической потере массы тела. В некоторых случаях анорексия может быть вызвана определенными заболеваниями или приемом лекарственных препаратов, однако в большинстве случаев это абсолютно психологическая проблема, связанная со страхом набрать вес.

Такое эмоциональное расстройство заставляет молодых женщин и девушек строго контролировать свой вес на уровне ниже нормы и тем самым наносить своему организму часто непоправимый урон, грозящий электролитным дисбалансом, сердечной недостаточностью и может закончиться весьма трагично. Если вовремя не пересмотреть свои представления о правильном питании, изменения организма могут стать необратимыми и привести даже к летальным последствиям. Нервная анорексия весьма распространена в экономически развитых странах, где идеальный образ женщины связывают с худобой, граничащей с истощением. Особенно этой фобии подвержены публичные люди, вынужденные поддерживать определенную форму: актеры, телеведущие, спортсмены, артисты балета и различных варьете-шоу. Подражая своим кумирам, современная молодежь тоже занимается истязанием собственного организма, не имея даже представления о последствиях. В большинстве случаев им может помочь своевременное медицинское вмешательство и здоровый образ жизни, но к сожалению при слишком запущенных формах медицина может оказаться бессильной. Иной разновидностью сбоя эндокринной системы является булимия. Страдающие неконтролируемым обжорством люди, стараясь удержать массу тела на нормальном уровне, после обильного питания вызывают рвоту либо принимают мочегонные и слабительные препараты. Такие действия зачастую приводят к такому же результату, как и при анорексии: непозволительно быстро масса тела снижается до крайне опасного уровня. Нервная булимия обычна развивается у подростков и молодых женщин, пытающихся с помощью различных ограничительных диет привести фигуру в порядок. Потерпев неудачу, они начинают нервно потреблять пищу, очень сильно при этом переедая. Компенсируют свой срыв они с помощью очистительных ухищрений: вызывают рвоту и ставят клизмы, пьют слабительное и таблетки для похудения, выводят из организма лишнюю и нелишнюю жидкость. Все это может сопровождаться жесткой диетой либо чрезмерными физическими упражнениями. Время от времени цикл очищения и обжорства повторяется.

Основной признак наличия нервной анорексии или булимии — критическое снижение массы тела. Сопутствующие симптомы, возникающие из-за дефицита в организме полезных веществ и достаточного уровня белка — болезненная сухость кожи, истончение волос, ломкость ногтей, периодические или постоянные расстройства желудка, холодные конечности, хроническая усталость, опасно низкое кровяное давление, хрупкость костей, головокружения и обмороки.

Как лечить пищевые расстройства?

Основное лечение состоит в том, чтобы восстановить нормальный вес тела и добиться рационального и регулярного режима питания. В основе метода борьбы с истощением лежит кардинальное изменение пищевых привычек и образа жизни. Однако добиться этого невозможно, не восстановив психологическое восприятие мира и адекватное реагирование на изменение веса. Больным очень важно внушить, что только врач может давать рекомендации по похудению, будь то диетические предписания или специальные физические упражнения. Поэтому прежде, чем начать ограничивать себя в питании, следует посоветоваться со специалистом и выполнять неуклонного его рекомендации. Только медицина без ущерба для здоровья способна разработать для каждого конкретного случая индивидуальную программу питания и необходимых физических нагрузок, чтобы достичь идеальной фигуры. Однако крепкая и здоровая фигура ничего общего не имеет с болезненной худобой, представляющейся больным анорексией эталоном красоты. Для того, чтобы изменить представления больных об идеале в правильном направлении, необходимо прежде всего поработать с психологом и пройти курс лечения антидепрессантами. Больной сам должен захотеть измениться, иначе никакое медикаментозное лечение не будет эффективным. Страдающие анорексией люди должны четко понимать, что единственный путь к результативному лечению — это восстановление нормального пищевого режима и повышение калорийности питания, что напрямую влияет на повышение плотности тканей и наращивание мышечной массы. Как правило, при лечебном восстановление количество потребляемых калорий должно быть не меньше 1000-1600 калорий. Которые постепенно должны достигнуть оптимального уровня 2000-3600 калорий. При этом очень важно регулярно принимать различные крайне необходимые организму для здорового развития минералы и витамины, способные компенсировать нехватку полезных веществ. На первых парах возможно принятие препаратов, стимулирующих аппетит.

Больные булимией также испытывают дефицит минеральных веществ и разных групп витаминов, что вызывает определенные трудности при борьбе с заболеванием. Здесь очень важно определить, чего именно и в каком количестве не хватает в организме, и принимать соответствующие пищевые добавки. Особенно следует обратить внимание на ежедневный курс поливитаминов с содержанием витаминов группы А, С, Е и микроэлементов, в составе которых обязательно должны быть кальций, фосфор, магний, медь, цинк, селен. Основной упор следует сделать на Омега-3 жирные кислоты — препарат с весьма полезным для поддержания здоровой фигуры рыбьим жиром. Своевременное исправление собственных ошибок в отношении к питанию позволит сохранить прекрасную спортивную фигуру, здоровую психику и продлить молодость тела. Ранее ученые рассказали, что анорексию и булимию будут лечить антибиотиками.