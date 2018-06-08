Ким Кардашьян нарушает диету каждые 10 дней и не поправляется

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Многие уже слышали о так называемом «читинге» в диете, когда раз в неделю или чуть реже мы можем и даже должны отклоняться от строгой диеты и позволять себе вредные вкусняшки. Одним из адептов этой практики является сама Ким Кардашьян . Мать троих детей, скинувшая 30 килограммов после рождения сына Сэйнта в 2016 году, рассказала, как правильно нарушать диету по плану.

«Я очень строга к себе в плане диеты, особенно в последнее время. Когда я иду в супермаркет, покупаю продукты, содержащие много белка, полезных углеводов, фрукты и овощи. Но иногда я люблю побаловать себя и устраиваю день «чит мил»», — поделилась Ким. Она пожаловалась, что ей «очень тяжело и скучно питаться только правильно», а вот «плановое нарушение диеты помогает насладиться едой без особого чувства вины».

«Мой тренер говорит, что «чит мил» необходимо устраивать каждые десять дней. Так вы не потеряете прогресс, достигнутый благодаря тренировкам. Главное — не забывать, что более частое употребление вредностей может повлиять на ваш гормональный баланс и привести к набору лишнего веса», — выдает секреты Ким.

Что же входит в «чит мил»? Это каждый решает для себя сам. Ведь для одного «запретный плод» — это гамбургер или пицца, а для другого — мороженое или тирамису. Кстати, Ким относится именно к последним: «Я большая сладкоежка, поэтому в день непослушания я позволяю себе различные сладости».

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