Под запретом: какие продукты наносят вред твоему здоровью, фигуре и при чем здесь гормоны

Вполне очевидно, что абсолютно любые продукты, попадающие в организм, так или иначе влияют на его жизнедеятельность. То, что мы едим, в каких количествах и во сколько, с чем сочетаем, определяет баланс или дисбаланс гормонов. Организм человека безумно сложное устройство, в котором все органы и системы взаимосвязаны друг с другом. Понимая некоторые простые правила регуляции, ты можешь помочь своему организму работать правильно лишь небольшим изменением рациона и режима питания.

Почему правильно есть — это очень важно

Почему стоит постараться откорректировать именно питание и режим, а не выпить таблетку? Ведь гормоны лечатся гормонами?

Дело в том, что помимо быстрого эффекта гормональные препараты имеют еще и множество противопоказаний, побочных эффектов и могут запросто привести еще к большему дисбалансу в организме. С этой проблемой сталкиваются многие девушки, которым в качестве лечения различных состояний — от угревой болезни и эндометриоза до лишнего веса — назначали комбинированные оральные контрацептивы. Таблетки только загоняли проблему вглубь организма, не решая ее, а добавляя новых неприятностей.

Коварный инсулин

Инсулин — гормон, о действии которого нужно знать даже людям, которые считают себя здоровыми. Он выделяется поджелудочной железой в ответ на повышение уровня глюкозы в крови, которое происходит после каждого приема пищи. Количество инсулина, выступающего регулятором глюкозы, зависит именно от того, что вы съели.

Главная проблема с инсулином — его постоянное повышение, что приводит к инсулинорезистентности. То есть клетки становятся невосприимчивыми к этому гормону, и глюкоза в крови может повыситься до уровня диабета. Поэтому если ты стала замечать за собой отсутствие чувства насыщения даже после плотного приема пищи, желание вскоре перекусить еще чем-либо, постоянное чувство голода и готовность поесть, огромную тягу к сладостям и высокоуглеводной еде, беги сдавать утром натощак сахар и инсулин в крови, а заодно и холестерин проверь.

Нарушение выработки инсулина, которое на первый взгляд никак не связано с репродуктивной системой, может потянуть за собой нерегулярный менструальный цикл, акне, повышенный рост волос, кисты на яичниках и даже бесплодие. Снизить его уровень поможет уменьшение числа приемов пищи, исключение перекусов и правильная диета без продуктов с высоким гликемическим индексом. Вот лишь небольшой список продуктов, которые лучше исключить из рациона: белый хлеб, финики, картофель, рис и попкорн.

Кроме перечисленных негативных эффектов, инсулинорезистентность запускает процессы старения кожи и организма.

Гормон голода грелин

Гормон голода грелин, который вырабатывается в желудке при освобождении в нем свободного места, попадает в мозг, где воздействует на гипоталамус. Грелин заставляет человека больше есть и потреблять как можно больше калорий, которые потом переходят в жировые отложения. Чем больше грелина — тем больше ты голодна, тем сильнее привыкание к сладкому и жирному.

Самое неприятное для желающих похудеть заключается в том, что количество выбрасываемого грелина, чувствительность его рецепторов и перевод потребляемых калорий в жир никак не зависят от массы тела человека. И даже когда организм явно страдает от ожирения, работа грелина не сбавляет оборотов. Одной из своих задач этот гормон считает адаптацию человека к голоду, проще говоря, обеспечение выживаемости вида. На деле же человек на диете начинает меньше есть, пустой желудок выбрасывает в кровь больше грелина, который подталкивает к «срывам» и активному запасанию жиров на случай еще большего голода. При этом снижается уровень гормона насыщения лептинаи скорость метаболизма.

Кстати, в регулировании деятельности гормонов огромную роль играет не только еда, но и сон, о котором мы незаслуженно забываем. Если человек спит мало, нарушается выработка лептина и грелина — гормонов, ответственных за чувства сытости и голода. Когда недосыпание приобретает системный характер, уровень лептина понижается, а уровень грелина растет. Человек начинает переедать, при этом уровень соматотропина, который, помимо прочего, является еще и жиросжигающим, падает. Получаем гормональный дисбаланс и множество проблем со здоровьем и внешним видом.

Как питаться правильно?

Универсального совета не существует, ведь у каждого своя история и особенности. Но есть некоторые подходящие всем советы. Важно полностью исключить из рациона пищевой мусор: фастфуд, газировку, магазинные полуфабрикаты и магазинную выпечку, продукты, где первым в списке ингредиентов идет сахар, продукты долгого хранения с консервантами и химическими усилителями вкуса.

Это минимум, который необходим каждому, далее действуй по ситуации. Очень много рекомендаций по питанию при различных состояниях ты найдешь в книге «Вальс гормонов».

Питание по фазам цикла — высший пилотаж, ведь организм получает именно то, что нужно ему в данный момент. «Гормональную перезагрузку» можно запустить при помощи лишь нескольки конкретных продуктов: месяц делится на циклы по 3-4 дня, и в каждый из этих мини-циклов прорабатываем тот или иной гормон. Если питаться правильно, то заметный эффект можно получить примерно через полгода, а для его поддержания продолжать соблюдать режим еще полгода-год. Самое сложное — не исключить те или иные продукты, к примеру сладкое, и пережить это с точки зрения физиологии, а перестроить голову, поменять свое отношение к жизни и к еде как к ее части.

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Фото: Shutterstock