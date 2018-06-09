Зачем нам нужен белок?

Научно доказано, что человеку необходим белок, этот компонент питания невозможно заменить каким-либо другим. Протеины необходимы организму для роста тканей и обслуживания всех систем. Структура белка — это крупные молекулы, состоящие из цепочек аминокислот, которые в свою очередь являются структурными элементами всех тканей организма. Белок состоит из тысяч связанных между собой цепочек аминокислот, в создании определенного пита белка участвуют до двадцати видов аминокислот. Свойства белка определяются не только представленными в нем аминокислотами, но и их последовательностью в соединении, каждый белок обладает уникальной трехмерной структурой.

Как организм использует белки?

На белковые соединения возложены функции по росту и обновлению тканей организма, обеспечение деятельности всех систем. Именно белки работают антителами и связывают чужеродные для организма агенты, защищая его от бактерий и вирусов. Они же выполняют роль энзимов для осуществления тысяч химических реакций, участвуют в создании молекул, хранят информацию в ДНК. Некоторые белки выполняют такие же функции, как и гормоны, они распространяют сигналы между разными органами и тканями. Тело может двигаться только благодаря белкам.

Белки в пище обеспечивают организм питательными веществами, выполняя роль источника энергии. В среднем взрослый человек должен получать в день примерно 0,8 грамма на килограмма веса, но эта норма приблизительна, она зависит от образа жизни человека, степени его активности и особенностей метаболизма.

Что происходит, когда организму не хватает белка?

Усиление выпадения волос

Усиление выпадения волос особенно во время приема душа говорит о недостаточном употребления белка. Волосы истончаются, становятся тонкими и безжизненными. Главная составляющая волоса — это белок под названием кератин.

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На состояние волос влияет представленность белка в организме, ухудшению состояния волос соответствует ослабление иммунной системы.

Долгое заживление ран Если на заживление ран уходит слишком много времени, то это тоже признак дефицита белка. В норме организм подключает к заживлению травм дополнительные ресурсы — белки, углеводы и жиры для создания новых тканей, а также начинает вырабатывать больше гормонов стресса. Если организму не хватает белка, то заживление раны будет происходить очень долго, на протяжении всего этого периода все органы будет обделены белком.

При наличии любого повреждения — синяка, пореза, растяжения, человек нуждается в дополнительном белке, усиление рациона обеспечит ускорение обновления тканей.

Плохое настроение без причины

Белки расщепляются на аминокислоты, далее из них организм производит важные вещества, в том числе и нейромедиаторы. К примеру, гормон счастья серотонин производится из аминокислоты триптофана. Это один из нейромедиаторов, регулирующих работу нервной системы и оказывают влияние на настроение человека. Если ты часто пребываешь в подавленном настроение и ощущаешь вину без повода, то это повод оценить свой рацион на предмет содержания белка, возможна причина в недостаточной выработке нейромедиаторов.

Ослабление иммунитета

Одной из функций белков является создание физических барьеров, то есть кожи и слизистых оболочек, укрепление их защитных свойств. Также белки образуют антитела и другие иммунные химикаты, от которых зависит иммунный ответ организма на вторжение чужеродных агентов. Поэтому тенденция к частым простудным тоже может быть следствием дефицита протеина в питании.

Отеки ног Часто проявляются в области лодыжек. Белок необходим для поддержания баланса жидкости в организме, в том числе и в кровеносных сосудах. В организме здорового человека с полноценным питанием жидкость будет беспрепятственно поступать к тканям и оттекать от них, при недостатке белка отток жидкости становится затруднительным, образуются отеки нижних конечностей.

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