Полнота в наследство. 10 факторов, которые мешают в борьбе с лишним весом

Популярный совет «меньше есть» не всегда срабатывает в борьбе с лишними килограммами. Даже небольшой сбой в организме может привести к тому, что даже круглосуточное поедание одних лишь яблок не сдвинет стрелку весов в нужном направлении. Диетолог-терапевт Юлия Манчук рассказала о 10 факторах, которые препятствуют похудению.

Недосыпание

Если вы обычно спите всего по пять часов в сутки и меньше, то даже при нормальном питании рискуете располнеть. «Пока точно неизвестно, по какой причине недосып так влияет на нас, — говорит диетолог. — Я связываю это с замедлением метаболизма. Также у недосыпающих женщин из-за быстрой утомляемости снижается физическая активность. А это тоже влечёт набор веса». Эксперт рекомендует спать хотя бы по 6 часов в сутки.

Гипотиреоз

Этот недуг обусловлен длительным и стойким недостатком гормонов щитовидной железы. Женщины страдают им в четыре раза чаще, чем мужчины. «Причин, из-за которых происходит ослабление выработки этих гормонов, бесчисленное множество. Главное не пропустить симптомы», — подчёркивает врач.

Визуальной диагностике это заболевание не поддаётся. Мало того, многие пациентки корят себя из-за того, что просто стали лениться. Болезнь сопровождается вялостью, утомляемостью, сонливостью, ухудшением памяти и снижением работоспособности. Неприятным дополнением становится заметное ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Сюда добавляются анемия, тошнота, запоры и отёки. «Победить гипотериоз поможет только врач. Диетой с ним не справиться», — предупреждает диетолог.

Наследственные нарушения метаболизма

Оправдание излишнего веса наследственностью многие воспринимают со скептической ухмылкой, однако у одного человека из ста полнота действительно заложена на генетическом уровне. Похудеть в этом случае будет непросто.

Синдром поликистозных яичников

Из-за этого синдрома у женщин нарушаются функции яичников, поджелудочной железы, коры надпочечников, гипоталамуса и гипофиза. Отсюда и огромное количество симптомов.

Для такого недуга характерно ожирение по мужскому типу, когда в первую очередь растёт живот, а лишь потом «заплывают» руки и ноги. Кожа становится жирной, покрывается угрями, выпадают волосы, начинается депрессия. «Важно знать, что синдром может вызвать диабет и ряд других заболеваний, — говорит врач. — Поэтому бить тревогу нужно уже при первых симптомах».

Стрессы

Кортизол — гормон, вырабатываемый надпочечниками. У него две задачи — регулировка углеводного обмена организма и участие в стрессовых реакциях. Организм использует гормон для сохранения энергетических ресурсов организма. И, если стресс длится больше двух недель, то кортизол вырабатывается постоянно, из-за этого человек заметно полнеет.

Повышенный уровень кортизола может быть симптомом болезни Иценко–Кушинга. Женщины страдают ей в пять раз чаще. Недуг развивается из-за травмы или опухоли гипофиза. К факторам, способствующим появлению этой болезни, относятся роды.

Инсулинома

Это новообразование в поджелудочной железе чаще всего бывает доброкачественным. Из-за появления инсулиномы уровень сахара в крови снижается быстрыми темпами, поэтому заболевшему человеку постоянно хочется есть. «Если не удерживать нормальный уровень сахара, начинаются обмороки и другие проблемы со здоровьем», — предупреждает специалист. А голодание в этом случае вообще может привести к летальному исходу.

Эпилепсия

Многие эпилептики даже не подозревают о своём недуге и не знают, что баланс гормонов в их организме серьёзно нарушен. «Люди считают, что если у них нет характерных приступов, значит эта болезнь в принципе не про них. Но всё начинается с других, кажущихся безобидными сигналов», — говорит эксперт. Внезапные приступы гневливости и оцепенения уже должны быть поводом для визита к неврологу, а лучше сразу к эпилептологу.

Излишки пролактина

Этот гормон беременных и кормящих грудью женщин помогает им запасать питательные вещества для того, чтобы потом передать их ребёнку. Когда вырабатываются излишки пролактина, врач ставит диагноз «гиперпролактинемия». Среди причин её возникновения — снижение функции щитовидной железы. Выяснить точную причину поможет только специалист. Обычно при этом недуге в первую очередь полнеют груди и плечи.

Падение уровня эстрогена

Чем меньше уровень этого гормона, вырабатываемого яичниками, тем больше у женщины нарастает жира на животе и бёдрах. Снижение количества эстрогена влияет и на кости, делая их более хрупкими. Объясняется это тем, что женский организм без эстрогена очень плохо усваивает кальций.

Побочные эффекты от лекарств

При лечении заболеваний щитовидной железы или эпилепсии назначают лекарства, побочным эффектом которых становится сильное изменение обмена веществ. Такой эффект встречается и при принятии оральных контрацептивов. «Если без этого лекарства вылечиться невозможно, то придётся потерпеть, — говорит Юлия Манчук. — А вот контрацептивы можно поменять. Хотя известны факты, когда „лёгкие“ противозачаточные средства приводили к ранним инсультам».