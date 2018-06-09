Елена Малышева морит себя голодом, лишь бы влезть в платье

На днях Елена Малышева объявила о том, что собирается сесть на жесткую диету. Однако поклонники едва ли догадывались, что известная телеведущая будет буквально морить себя голодом, лишь бы в кратчайшие сроки сбросить свой вес. Впрочем, Елена не отрицает, что ее методы похудения неправильны, однако деваться ей некуда, ведь заветное платье ждет.

Телеведущая самой здоровой программы на телевидении Елена Малышева удивила поклонником своим намерением сесть на диету. Звезда поставила перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу — за 10 дней сбросить довольно большой объем массы — и с энтузиазмом приступила к выполнению плана, ежедневно делясь с почитателями результатами своего похудения. И хотя публика с замиранием сердца следит за тем, как Елена на своем примере сумеет избавиться от ненавистных килограммов, немало почитателей забило тревогу, заявив, что Елена худеет с вредом для здоровья. И в самом деле, количество потребляемых Еленой килокалорий в день буквально ужасает. Однажды даже калорийность дня составила 184 ккал — а это практически голод. Впрочем, Малышева и не отрицает, что ее способ похудения относится скорее к радикальным методам, к которым необходимо прибегать с особой осторожностью.

«Всем, кто пишет мне, что это неправильно похудение, отвечаю. Это абсолютно неправильное похудение. Это экспресс методы, на которых жить нельзя, я это очень хорошо понимаю. Мне просто деваться некуда. Мне надо влезть в платье», — призналась Елена, отмечая, что является врачом по профессии, а потому тщательно следит за своим состоянием, измеряя сахар и понимая причины слабости и недомогания. Всем же остальным своим поклонникам, далеким от медицины, телеведущая советует обратиться к врачу и всерьёз подумать над тем, нужно ли им такое резкое похудение. Однако публика уверена, что решительно настроенные люди, также желающие похудеть, пропустят мимо ушей все предостережения Елены Малышевой и попросту скопируют ее диету. И потому то, что телеведущая обнародует весь свой рацион, вызывает возмущение среди пользователей сети, призывающих теледиву прекратить публичность, а еще лучше перестать вредить самой себе и просто купить новое платье.

«Не могу понять и принять Вашу диету в публичном доступе! Вы предлагаете питаться на таком дефиците, потом также экстремально наберете и получите болячек полный букет!» «Елена, какой пример вы подаете остальным? Что надо подорвать здоровье, лишь бы влезть в платье? Все ради канонов красоты?» «Такими темпами не только в платье влезешь, а ещё деменцию получишь!» «Елена! В самом деле, пусть вам сошьют другое платье. За вами же миллионы повторяют!» «Нельзя так издеваться над собой, тем более нельзя это показывать на публику, у нас и без того в анорексии пол страны» «Вы так себя загоните, вид болезненный. Платье можно купить другое, здоровье не купишь. Врачи должны бороться за здоровый образ жизни, а не за экспресс похудение» «Уважаемая Елена! А как же ваша социальная ответственность? На вас все смотрят, а вы худеете таким опасным для организма способом»

К слову, поклонники искренне недоумевают, отчего Елена Малышева решила похудеть, ведь ее фигура может и не худосочна, но и лишних объемов не заметно нигде. А глядя на телеведущую без всем привычных очков, восторженные почитатели способны лишь расточать комплименты столь красивой женщине.