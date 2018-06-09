4 правила очищения кожи лица

Даже совсем неопытным бьютиголикам известно о том, что кожа лица нуждается в ежевечернем уходе, который начинается с тщательного очищения. Достаточно ли хорошо вам известно, как именно лучше всего проводить эту гигиеническую процедуру, чтобы максимально хорошо подготовить кожу лица к последующим манипуляциям? От правильности выполнения очищения лица зависит эффективность впитывания драгоценных витаминов и минералов, содержащихся в уходовых средствах, поэтому все должно быть проведено безупречно.

Не трите глаза

При снятии макияжа или обычном умывании многие особенно рьяно берутся за очищение кожи вокруг глаз. С одной стороны, это понятно — именно глаза часто оказываются покрыты слоем косметики, которую необходимо снимать. С другой — кожа именно в этом месте очень тонкая, нежная и деликатная, поэтому яростно тереть ее ватными дисками или подушечками пальцев, обильно намыливая и растягивая веки, точно не стоит.

Таким образом можно травмировать саму кожу и ресницы. Не стоит слишком торопиться, даже если очень хочется поскорее лечь спать. В случае использования стойкой косметики разумно обзавестись специальным средством для снятия макияжа.

Как снять косметику с век?

Водостойкую тушь нужно удалять аккуратными и точными движениями. Для этого надо использовать ватные диски, смоченные в средстве для демакияжа, но тереть глаза никак нельзя. При очищении кожи глаз гораздо полезнее, если вы деликатно и бережно умоетесь пять раз подряд, чем смоете все за один-единственный раз, но повредите при этом эпидермис.

Идеальное очищение глаз выглядит следующим образом: нужно смочить средством четыре ватных диска: два из них — половинками в виде месяца, их надо положить под ресницы. Круглыми дисками нужно накрыть веки сверху и подождать минуты две. Далее деликатно поглаживать кожу глаз сверху вниз и от внутренних уголков век к наружным, стирая косметику на нижнюю половинку диска. Если же тереть против косметических линий, можно добиться раннего возникновения морщин вокруг глаз.

Выбор средства для удаления косметики

Особое внимание нужно уделить выбору средства для демакияжа глаз — слишком агрессивные могут стать причиной раздражения нежной кожи век и слизистой глаз. В дальнейшем такое очищение может привести к блефариту и конъюнктивиту. Даже если времени в обрез, не стоит смывать косметику с глаз обычным средством для умывания или мылом.

Не забывайте использовать тоник

Кожа лица всегда должна быть подготовлена для нанесения ночного крема, который будет омолаживать и тонизировать ее, пока вы спите. Смысл нанесения тоника после тщательного удаления косметики и очистки лица от верхних загрязнений таков. Умывание, даже при использовании самых качественных средств, всегда нарушает кислотно-щелочной баланс кожи. Верхний слой эпидермиса оказывается пересушен — в таком виде он особенно уязвим для бактерий и инфекций после очищения. Тоник этот баланс восстанавливает.

Вторая функция тоника — удаление остатков очищающих средств, которыми вы умывались, ведь даже тщательное ополаскивание водой не гарантирует полного очищения кожи. В результате поры становятся чище, они заметно сужаются. А крем ляжет идеально ровно, и его эффективность окажется выше, чем без использования тоника.

Выбор тоника

При выборе тоника для завершающей стадии очищения лица нужно обратить внимание на его дополнительные возможности — предпочтение опций зависит от имеющихся несовершенств кожи. Например, существуют тоники с матирующим эффектом, помогающие сузить поры. Есть тоники с увлажняющими свойствами и те, что обладают антиоксидантными качествами, что особенно важно при использовании на зрелой коже.

Обратите внимание — тоник никак не может быть заменой предварительному умыванию, его функции относятся лишь к завершению этой двухфазной процедуры, так что просто протереть им кожу будет явно недостаточно. Обладательницы сухой и чувствительной кожи должны не протирать, а промакивать кожу лица и шеи ватным диском, смоченным тоником.

Не злоупотребляйте скрабами и пилингами

Лучшее — всегда враг хорошего. В свете призывов бьюти-экспертов о необходимости эксфолиации может сложиться впечатление, что это чуть ли не единственный способ обновления кожи и предотвращения раннего старения. С одной стороны, так и есть: использование скрабов действительно замечательно обновляет кожу, удаляя ороговевшие частицы эпидермиса, с другой — не стоит этим злоупотреблять.

Норма применения скрабов и пилингов — не чаще двух раз в неделю, если речь идет о жирной коже, для сухой вполне достаточно будет и одного раза. В противном случае обновленные клетки эпидермиса окажутся травмированными и вместо желаемого эффекта омоложения вы получите совершенно обратный результат.

Случаи, в которых нельзя использовать скрабы

Не стоит вообще применять методы эксфолиации, если на коже есть высыпания — особенно угревые в стадии воспаления. Скрабы и пилинги подходят для удаления черных угревых головок, а места с воспалениями нужно тщательно обойти, чтобы не разнести инфекцию по коже лица.

Эксфолиация для загара

Скрабы нельзя использовать на нежной коже вокруг глаз и на кайме губ — то же самое касается и пилинга. Загар противопоказан в солярии, или же на время принятия искусственных солнечных ванн стоит отказаться от эксфолиации — перед сеансом загара или дня два после него.

Для загара на пляже, напротив, подготовка лица и тела скрабом очень важна — и в качестве подготовительного средства, и для восстановления кожи после. Если нет никаких противопоказаний — акне или розацеа, — при хорошем увлажнении это великолепный способ добиться ровного загара, который будет держаться долго.

Всегда читайте инструкцию по применению средств

Кроме инструкции важно всегда проверять и состав. Особенно это касается тех, чья кожа гиперчувствительна. Важно использовать максимально безопасные средства — всегда лучше предпочесть те, что помечены словами «протестировано дерматологами».

Постарайтесь избегать уходовой косметики для очищения кожи лица, в которой присутствуют спирт, парабены и красители. Если одним они никак не повредят, то девушкам с нежной и чувствительной кожей лучше выбрать гипоаллергенную косметику с витаминами Е и В.