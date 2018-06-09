7 действенных способов навсегда попрощаться с постакне

Криомассаж (массаж кожи жидким азотом)

Эта процедура подразумевает под собой кратковременное воздействие низких температур, которое способствует сужению пор, уменьшает активность секреции сальных желез. Также процедура оказывает мягкое противовоспалительное действие, улучшает кровообращение и биохимические процессы клеточного обмена, за счет чего кожа самостоятельно быстрее восстанавливается. Это хорошее средство для профилактики остаточных изменений на коже после высыпаний, может использоваться круглый год, во время и после курса лечения.

Уход с кислотами

Косметические средства для домашнего ухода с салициловой и фруктовыми кислотами способствуют более тщательному очищению кожи и устьев сальных желез, оказывают отшелушивающее и противовоспалительное действие, глубже проникают в кожу, выравнивают тон и цвет благодаря щадящему отбеливающему эффекту. Будьте осторожны в период активного ультрафиолетового излучения: не желательно использовать перед посещением солярия, во время отдыха на море или после возвращения из жарких стран.

Химический пилинг (кислотный, ретиноевый и не только)

Поверхностный пилинг удаляет верхний слой кожи, позволяет быстрее очистить и устранить остаточные пятна после прыщей. При более глубоком воздействии выравнивает рельеф кожи и способствует сглаживанию атрофических рубчиков. Эффективно сочетание пилинга с лечением угревой болезни, потому что ускоряет исчезновение воспалительных элементов. Может выполняться только в осенне-зимний период и ранней весной с обязательной обработкой кожи солнцезащитным кремом SPF50+ (UVA, UVB).

Микродермабразия

В переводе на человеческий язык с медицинского это шлифовка поверхности кожи трением микрочастиц (микрокристаллы алюминия, алмазная крошка), Она удаляет ороговевшие клетки кожи механическим способом, устраняет неровный оттенок и тусклый цвет кожи. Процедуру желательно проводить на стадии завершения успешного лечения для восстановления кожи, сочетать с солнцезащитным кремом. После дермабразии рекомендуется воздерживаться от посещения бани, сауны, активных физических нагрузок, нанесения тонального крема и пудры.

Плазмотерапия

Основана на инъекциях плазмы крови, содержащей тромбоциты, которые стимулируют процессы регенерации тканей. Процедура помогает ускорить восстановление кожи и сократить период реабилитации после перенесенной угревой болезни. В сочетании с лечением акне дает практически волшебный результат. Можно делать в любое время года и не переживать насчет солнечных лучей.

Биоревитализация гиалуроновой кислотой

Хороша тем, что восстанавливает внутриклеточные процессы, стимулирует обмен веществ и оптимизирует работу ферментов и оказывает противовоспалительное действие. Восполнение дефицита гиалуроновой кислоты активирует регенерацию и предотвращает появление рубцов. Поэтому после биоревитализации улучшается цвет, тургор и рельеф кожи.

Лазерная шлифовка (эрбиевый лазер, СО² лазер)

Позволяет механически удалить верхний слой кожи и в ответ на травму запустить естественный процесс восстановления тканей благодаря активному синтезу эластиновых и коллагеновых волокон. В результате устраняются стойкие красные и пигментные пятна, рубцы, расширенные поры, кожа разглаживается, приобретает упругость и здоровый цвет. Можно делать только в осенне-зимний период и ранней весной с обязательным использованием солнцезащитного крема SPF50+.