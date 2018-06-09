10 симптомов, которые мы чаще всего игнорируем — и зря

Серьезные заболевания часто начинаются с несерьезных симптомов. И это хорошо, потому что дают нам шанс вовремя обратиться к врачу и поймать болезнь на той стадии, когда с ней можно справиться быстро. Главное, знать, на какие именно симптомы обращать внимание. Потеря веса

Похудеть без диет и дополнительных усилий — тайная мечта многих. Но если эта мечта вдруг начала сбываться, начните не с похода за новыми джинсами, а с визита к врачу: резкая и необъяснимая потеря веса может быть признаком некоторых видов рака. Сухая кожа

Если вы часто ощущаете стянутость кожи, если она начала шелушиться и даже чесаться — обратитесь к эндокринологу. Внезапная сухость кожи может сигнализировать о сбое в работе щитовидной железы или даже о начале некоторых аутоиммунных заболеваний. Изменение цвета или формы ногтей

Наши ногти могут многое рассказать о состоянии нашего организма — в том числе и о начинающихся заболеваниях. Если вы заметили некоторую вогнутость ногтей — это может быть признак начинающейся анемии; изменение цвета — проблем с почками, утолщение кутикулы или выступи на ней — признак заболевания сердца или легких. Судороги

Если вы чувствуете, как ноги «сводит» даже после небольшой физической нагрузки — например, подъема по лестнице, обратитесь к врачу. Это может быть признаком того, что в артериях ног образуются тромбы. Лучше принять меры как можно скорее. Потливость

У повышенной потливости может быть много причин и большинство из них довольно безобидные. Чаще всего, чтобы перестать потеть, достаточно скорректировать свой рацион и отказаться от алкоголя. Но иногда причиной могут быть сбои в работе эндокринной системы, заболевания щитовидной железы и даже закупорка коронарной артерии. Изжога

Если она появляется часто и не проходит в течение длительного времени, надо обязательно показаться врачу: изжога может быть симптомов некоторых видов рака. Кроме того, изжога — один из специфических «женских» признаков инфаркта. Не игнорируйте жжение в груди, обратитесь к врачу!Постоянное чувство усталости

Возможно, все дело в том, что вы слишком много работаете и мало отдыхаете (что, кстати, тоже не полезно для здоровья). Но если вы чувствуете усталость даже после незначительной нагрузки, срочно обратитесь к врачу — это может быть признаком начинающегося рака или рассеянного склероза. Трудности с глотанием

Еще одна мелочь, которую нельзя пропускать: если вы заметили, что вам трудно глотать, если куски пищи застревают в пищеводе, если вы теряете аппетит — не ждите, пока «само пройдет», обратитесь к врачу. Это может быть признаком рака пищевода. Запор

Регулярные проблемы с опорожнением кишечника могут быть вызваны неправильным питанием или нехваткой жидкости в организме. А могут — нарушением обмена веществ и даже диабетом. Обратитесь к врачу и обязательно проверьте уровень сахара в крови!Головокружение

Если вы постоянно ощущаете головокружение, когда встаете со стула или дивана — проверьте уровень железа в организме. Это может быть симптомом начинающейся анемии — заболевание довольно легко вылечить, но игнорировать и тем более запускать его не стоит.