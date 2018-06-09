Как избавиться от боли в шее?

Боль в шее не приходит без причины, это достаточно распространенное явление, от которого страдают 1-3% взрослых людей. Причина боли обычно заключается в повреждении мышц, связок и сухожилий, окружающих шейный отдел позвоночника. Так может проявляться артрит и другие заболевания. При возникновении боли в шеи нужно понять причину ее появления, а также воспользоваться этими советами.

Подушка для шеи Должна использоваться во время сна и отдыха в горизонтальном положении. Подушка должны поддерживать шейный отдел так, чтобы голова сохраняла прямое положение, а позвоночник — свои естественные изгибы.

Привычка спать на спине

Спать на спине может показаться неудобным, но это самое естественное положение для тела. Когда человек ложится на спину, его позвоночник принимает удобное положение, это избавляет от боли в любом отделе. Многие люди, страдающие от боли в шее, замечают, что при подкладывании под руки подушек боль уходит. Это связано с тем, что руки избавляются от напряжения и перестают передавать его шее.

Установка монитора на уровне глаз

Сидеть за компьютером нужно так, чтобы середина экрана монитора была прямо перед глазами. Если сместить монитор вверх или вниз, то человек будет вынужден опускать или поднимать голову, создавая лишнее напряжение в мышцах шеи.

Правильное использование смартфона

Экран смартфона тоже должен располагаться прямо на уровне глаз. Практически все люди держат телефон намного ниже, чем следует, при этом они постоянно печатают сообщения. Мышцы шеи получают нагрузку от неправильного положения и от напряжения в руках. Разговаривая по телефону, нельзя удерживать его плечом.

Если часто возникает необходимость поговорить по телефону без использования рук, то нужно обзавестись гарнитурой.

Упражнения для шеи Выполнения упражнений для шеи не только избавляют от боли, но и способствуют усилению притока крови к головному мозгу. Выполнять круговые движения и наклоны шеи в разные стороны нужно несколько раз в день, одна небольшая тренировка займет не более пяти минут и станет отличной разминкой утром, в середине рабочего дня и вечером.

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Равномерное распределение веса

Часто причиной для боли в шее становится не травма, а привычка носить тяжелую сумку на одном плече. Неравномерные нагрузки вызывают сильное напряжение в мышцах шеи, это приводит к растяжениям, дискомфорту, переходящему в сильные боли. К сожалению не всегда уместно отказаться от сумки в пользу рюкзака, если на одном плече висит тяжелая сумка, то обязательно нужно взять что-то в противоположную руку для противовеса.

Консультация невропатолога

Если соблюдение этих рекомендаций не приносит результата, то необходимо обратиться за помощью врача. Боль в шее может быть следствием проблем в других отделах позвоночника, причина может заключаться в дисфункции суставов или других соединительных тканей. Медицинское обследование выявит причину боли, специалист сделает назначение для избавления от нее.

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