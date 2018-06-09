Новый крем против акне очищает кожу без побочных эффектов

Любого человека, пережившего подростковый возраст без акне (или угрей), можно назвать настоящим счастливчиком. Считается, что 85 процентов всех людей в возрасте от 12 до 24 сталкивались по крайней мере с небольшим проявлением акне. Многие пробовали избавиться от ужасных прыщей, покрывающих всё лицо, при помощи самых разных продуктов. Однако у таких средств зачастую могут быть неприятные побочные эффекты (например, покраснение или раздражение кожи).

Недавно же учёные компании Signum Biosciences создали новый крем против акне под названием SIG1459. По словам разработчиков, их способ борьбы с прыщами очищает лицо лучше некоторых продуктов, продаваемых без рецепта. И, что самое важное, у нового средства нет никаких агрессивных побочных эффектов.

Напомним, что акне образуется, когда волосяные фолликулы закупорены кожным жиром и мёртвыми клетками кожи. Бактерия Cutibacterium acnes (некогда называемая Propionibacterium acnes) «переваривает» излишки кожного сала и натыкается на рецепторы на клетках, вызывающие воспаление. Собственно, этот механизм и отвечает за появление красных прыщей на лице.

Большинство методов борьбы с акне состоит в уничтожении бактерии, уменьшении производства кожного сала или очищении пор, чтобы помочь побыстрее отшелушить мёртвые клетки.

Новое же средство не только убивает C. acnes, но и уменьшает воспаление. Благодаря этому кожа остаётся становится менее раздражённой.

По сути, средство работает за счёт предотвращения воспаления, в отличие от традиционных методов лечения с помощью салициловой кислоты или перекиси бензоила. Последние главным образом работают при помощи увеличения потери мёртвых клеток эпителия и уничтожения бактерий.

Несмотря на то, что оба средства являются достаточно эффективными для лечения угревой сыпи многих людей, они могут сделать кожу более сухой, покрасневшей и раздражённой.

Разработчики провели небольшое клиническое испытание крема SIG1459, результаты которого опубликованы в научном издании Experimental Dermatology. В итоге оказалось, что средство являлось более эффективным в устранении акне в сравнении с перекисью бензоила.

Так, в течение 8 недель дважды в день 35 человек наносили крем на лицо, а 15 человек пользовались перекисью бензоила.

У участников первой группы в среднем уменьшилась тяжёлое проявление акне на 77 процентов. Угри испытуемых из второй группы уменьшились на 56 процентов. Контрольной же группе повезло куда меньше: у 15 человек, получивших плацебо, состояние кожи ухудшилось на 30 процентов.

"Мы не просто машем руками и говорим: это работает! Мы знаем механизм и демонстрируем, что он работает", — говорит главный научный сотрудник компании Signum Biosciences Эдуардо Перес (Eduardo Perez).

Безусловно, выборка исследования была небольшой (даже меньше 100 человек), и это далеко не окончательные результаты исследований SIG1459. По этой причине пока нельзя с уверенностью утверждать, что крем потенциально может заменить все имеющиеся средства.

Тем не менее у крема SIG1459 не было выявлено никакого серьёзного побочного эффекта, поэтому средство может составить серьёзную конкуренцию другим продуктам.

И хотя SIG1459 кажется эффективным в борьбе с воспалёнными прыщами, пока нет никакой гарантии, что продукт будет результативно работать для всех людей. Так, у одного участника эксперимента не произошли никакие улучшения во время использования нового продукта.

Кроме того, Перес пока не знает, сможет ли новый продукт бороться с другими проблемами кожи, такими как морщины, гиперпигментация после прыщей или даже угревая сыпь. Всё это ещё предстоит выяснить.

Авторы работы считают, что новый крем может стать частью набора инструментов для борьбы с акне.

Также учёные хотели бы повторить эксперимент с большим количеством людей, а затем сравнить его с другими процедурами лечения акне.

По словам Переса, новый крем SIG1459 может появиться на прилавках магазинов уже в первой половине 2019 года.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, как на борьбу с акне призвали почвенные бактерии. А вот винограда, по всей видимости, лучше избегать: в нем были найдены бактерии, вызывающие прыщи. Также учёные выяснили, что недостаток кислорода может провоцировать бактерии на «производство» угревой сыпи.