Как подготовить себя к тренировкам?

Любая тренировка требует предварительной подготовки, только тогда она принесет удовольствие и пользу. Ты можешь выбрать занятие любого формата — кардио в зале или пробежка по парку, йога в студии или уличный воркаут, но перед ним нужно выполнить три обязательные рекомендации. Советы помогут настроиться на продуктивную тренировку и подготовить к ней свое тело.

Ешь, но делай это правильно

Худшей идеей перед изнурительной тренировкой будет отказ от еды. Многим кажется, что еда перед тренировкой не позволяет добиться успеха, но в действительности все не так. Занимаясь в голодном состоянии, ты не сможешь сосредоточиться, тело будет страдать от недостатка энергии, а ворчащий желудок — отвлекать от процесса. Перед тренировкой нужно перекусить едой с высоким содержанием белка и углеводов, такое питание будет подпитывать тело. Перекус должен быть небольшим, к примеру, арахисовое масло с тостом или морковные палочки с хумусом.

Подбери удобную экипировку

Одежда для занятий должна быть удобной, большая часть спортивных направлений не обязывает к приобретению дорогостоящей специализированной одежды. Главным критерием выбора спортивной одежды является ее удобство и соответствие формату тренировок. К примеру, для йоги обязательно нужны леггинсы, которые будут растягиваться вместе с телом. В одежде для тренировок нужно чувствовать себя так же комфортно, как в собственной коже.

На выбор экипировки нужно потратить определенное время, так как она будет выполнять роль мотивирующего фактора, настраивать на продуктивные тренировки.

Сделай растяжку

В любой разминке должно быть место для растяжки, перед основным занятием важно хорошо разогреть свои мышцы, сделать их более эластичными и податливыми. Простые упражнения на растяжку приведут в тонус руки и ноги, спину и шею, для этого можно использовать элементы из йоги. Отсутствие растяжки не позволит мышцам подготовиться к тренировке и повысит риск получить травму. Разминка не займет много времени, но сыграет важнейшую роль для повышения эффективности занятия. Пробеги несколько минут на дорожке, затем сделай несколько упражнений на растяжку, и ты удовлетворишь естественные потребности тела. Перед тренировкой важно чувствовать себя активно и свободно.

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Данные три действия могут показаться слишком простыми, но из этих базовых шагов складывается эффективность и безопасность занятия. Соблюдение простых правил настроит на тренировку не только физически, но и морально, позволит получить от тренировки удовольствие и закончить ее продуктивно, в хорошем настроении и самочувствии.

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